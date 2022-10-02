https://sputnikarabic.ae/20221002/معلومات-عن-زورق-الإنزال-السريع-الروسي-سيرنا-1068504932.html
معلومات عن زورق الإنزال السريع الروسي "سيرنا"
معلومات عن زورق الإنزال السريع الروسي "سيرنا"
تعتمد الحروب الحديثة على تأمين خطوط إمداد القوات المحاربة في ساحات القتال من الجو والبر، إضافة إلى خطوط الإمداد البحري، التي تعتمد على سفن الإنزال. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T11:28+0000
2022-10-02T11:28+0000
2022-10-02T11:28+0000
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1068504781_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_881a70d4fbb60991d6f6d93f0f27b0aa.jpg
ولأن وتيرة الحروب الحديثة تكون سريعة وخاطفة، فإن حاجة الجيوش المحاربة للإمدادات تكون أسرع، وهو ما يوفره زورق الإنزال السريع الروسي "سيرنا"، الذي تم تصميمه لهذا الغرض، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويعتمد زورق الإنزال الروسي "سيرنا" على استخدام تقنية خاصة تمكنه من الوصول إلى الشواطئ بسرعة كبيرة لإنزال حمولته.وتعرف التقنية التي يستخدمها "سيرنا" بتقنية "تجويف الهواء" (الوسائد الهوائية) وهي تقنية تعتمد على تخفيف إزاحة السفينة بدفع الهواء تحت الجزء السفلي من البدن عندما تقترب من الشاطئ مما يقل من حجم احتكاكها بالماء وبالتالي زيادة سرعتها وتقليل استهلاك الوقود.ويتميز الزورق، الذي يعرف بـ "المشروع 11770 إي" بقدرته على الوصول إلى شواطئ المياه الضحلة، التي لا يمكن للسفن الضخمة أن تصل إليها.ما هي مهام "سيرنا" العسكرية في الحرب والسلم؟يمكن لهذا الزورق أن يقوم بنقل المركبات العسكرية ذات الإطارات والمركبات المجنزرة إلى الشاطئ القريب من ساحة المعركة في وقت قياسي.ويضاف إلى ذلك إمكانية استخدامه في نقل الشحنات العسكرية والقوات إلى خفر السواحل على الشواطئ البعيدة في وقت الحرب.ما هي المواصفات الفنية لزورق الإنزال "سيرنا"؟ما هو تسليح زورق الإنزال "سيرنا"؟لأن المهمة الأساسية لزورق الإنزال "سيرنا" هي تنفيذ مهام الإنزال البحري (الإبرار) على شواطئ العدو، فإن تسليحه يقتصر على المدافع الرشاشة عيار (7.62 ملم) وصواريخ "إيغلا" المحمولة على الكتف للدفاع الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20200714/أكبر-سفينة-إنزال-في-العالم-تظهر-في-عرض-عسكري-للقوات-البحرية-الروسية-1045996643.html
https://sputnikarabic.ae/20220910/سفينة-مميتة-بقدرات-خارقة-معلومات-عن-الطراد-الروسي-المرعب-مارشال-أوستينوف-1067562657.html
https://sputnikarabic.ae/20220212/أكثر-من-30-سفينة-أسطول-حربي-روسي-ينطلق-للمشاركة-في-مناورات-بالبحر-الأسود-1058438439.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1068504781_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_3bbdbc62fece335b7a3558b14cc794f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
معلومات عن زورق الإنزال السريع الروسي "سيرنا"
تابعنا عبر
تعتمد الحروب الحديثة على تأمين خطوط إمداد القوات المحاربة في ساحات القتال من الجو والبر، إضافة إلى خطوط الإمداد البحري، التي تعتمد على سفن الإنزال.
ولأن وتيرة الحروب الحديثة تكون سريعة وخاطفة، فإن حاجة الجيوش المحاربة للإمدادات تكون أسرع، وهو ما يوفره زورق الإنزال السريع الروسي "سيرنا"، الذي تم تصميمه لهذا الغرض، حسبما يقول
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويعتمد زورق الإنزال الروسي "سيرنا" على استخدام تقنية خاصة تمكنه من الوصول إلى الشواطئ بسرعة كبيرة لإنزال حمولته.
وتعرف التقنية التي يستخدمها "سيرنا" بتقنية "تجويف الهواء" (الوسائد الهوائية
) وهي تقنية تعتمد على تخفيف إزاحة السفينة بدفع الهواء تحت الجزء السفلي من البدن عندما تقترب من الشاطئ مما يقل من حجم احتكاكها بالماء وبالتالي زيادة سرعتها وتقليل استهلاك الوقود.
ويتميز الزورق، الذي يعرف بـ "المشروع 11770 إي" بقدرته على الوصول إلى شواطئ المياه الضحلة، التي لا يمكن للسفن الضخمة
أن تصل إليها.
ما هي مهام "سيرنا" العسكرية في الحرب والسلم؟
يمكن لهذا الزورق أن يقوم بنقل المركبات العسكرية ذات الإطارات والمركبات المجنزرة إلى الشاطئ القريب من ساحة المعركة في وقت قياسي.
ويضاف إلى ذلك إمكانية استخدامه في نقل الشحنات العسكرية والقوات إلى خفر السواحل على الشواطئ البعيدة في وقت الحرب.
ما هي المواصفات الفنية لزورق الإنزال "سيرنا"؟
الوزن بكامل الحمولة: 105 أطنان.
الغاطس (الجزء المغمور): 1.52 متر.
السرعة: 30 عقدة (نحو 55 كلم/ ساعة).
المدى: 600 ميل بحري (نحو 1111 كلم).
ما هو تسليح زورق الإنزال "سيرنا"؟
لأن المهمة الأساسية لزورق الإنزال "سيرنا" هي تنفيذ مهام الإنزال البحري
(الإبرار) على شواطئ العدو، فإن تسليحه يقتصر على المدافع الرشاشة عيار (7.62 ملم) وصواريخ "إيغلا" المحمولة على الكتف للدفاع الجوي.