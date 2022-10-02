https://sputnikarabic.ae/20221002/9-دول-أوروبية-تصدر-بيانا-مشتركا-يؤيد-انضمام-كييف-إلى-الناتو-1068518995.html
9 دول أوروبية تصدر بيانا مشتركا يؤيد انضمام كييف إلى "الناتو"
9 دول أوروبية تصدر بيانا مشتركا يؤيد انضمام كييف إلى "الناتو"
أصدرت تسع دول من وسط وشرق أوروبا بيانا مشتركا، اليوم الأحد، يؤيد طلب انضمام أوكرانيا "سريعا" إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T14:11+0000
2022-10-02T14:11+0000
2022-10-02T14:11+0000
الناتو
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062457458_192:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_c761ed22bd861ddee1845c752ea38af4.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "نحن رؤساء أوروبا الوسطى والشرقية، نقف بثبات وراء قرار قمة الناتو لعام 2008 في بوخارست بشأن عضوية أوكرانيا المستقبلية".ووقع الوثيقة رؤساء رومانيا وجمهورية التشيك واستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وبولندا وسلوفاكيا. ورفضوا الاعتراف بحق سكان المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا الاتحادية في تقرير مصيرهم.وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضي على اتفاقيات انضمام مع زعماء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.في نفس اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تقدمت بطلب للحصول على عضوية المسار السريع في "الناتو".أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على تصريح زيلينسكي، موقف الحلف بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها الخاص وفي سياسة "الباب المفتوح" لحلف شمال الأطلسي.لكنه أكد أيضا أن الحلف سيركز جهوده على مساعدة أوكرانيا "للدفاع عن نفسها"، وأنه ليس طرفا في الأزمة الأوكرانية. قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في تصريحات سابقة إن محاولة أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" يجب معالجتها في وقت آخر.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مشرع-أمريكي-تفعيل-المادة-5-لحلف-الناتو-لا-يلزمنا-بالانخراط-في-حرب-مباشرة-1068461101.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062457458_886:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_ede6383432c64698532a47059ca643c0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, أخبار أوكرانيا
9 دول أوروبية تصدر بيانا مشتركا يؤيد انضمام كييف إلى "الناتو"
تابعنا عبر
أصدرت تسع دول من وسط وشرق أوروبا بيانا مشتركا، اليوم الأحد، يؤيد طلب انضمام أوكرانيا "سريعا" إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في البيان: "نحن رؤساء أوروبا الوسطى والشرقية، نقف بثبات وراء قرار قمة الناتو لعام 2008 في بوخارست بشأن عضوية أوكرانيا المستقبلية".
ووقع الوثيقة رؤساء رومانيا وجمهورية التشيك واستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وبولندا وسلوفاكيا. ورفضوا الاعتراف بحق سكان المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا الاتحادية في تقرير مصيرهم.
وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضي على اتفاقيات انضمام مع زعماء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
في نفس اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تقدمت بطلب للحصول على عضوية المسار السريع
في "الناتو".
أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على تصريح زيلينسكي، موقف الحلف بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها الخاص وفي سياسة "الباب المفتوح" لحلف شمال الأطلسي.
لكنه أكد أيضا أن الحلف
سيركز جهوده على مساعدة أوكرانيا "للدفاع عن نفسها"، وأنه ليس طرفا في الأزمة الأوكرانية. قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في تصريحات سابقة إن محاولة أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" يجب معالجتها في وقت آخر.