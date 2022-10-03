https://sputnikarabic.ae/20221003/أنقرة-تدين-قرار-البنتاغون-إدراج-قبرص-الجنوبية-في-برنامج-شراكة-دفاعي-1068578155.html
أنقرة تدين قرار البنتاغون إدراج قبرص الجنوبية في برنامج شراكة دفاعي
أنقرة تدين قرار البنتاغون إدراج قبرص الجنوبية في برنامج شراكة دفاعي
دانت أنقرة إدراج وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قبرص الجنوبية في برنامج شراكة الدولة التابع للحرس الوطني الأمريكي، واعتبرت أن موقف واشنطن منحاز ضدها. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T18:41+0000
2022-10-03T18:41+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين: "أنقرة تدين بشدة إدراج وزارة الدفاع الأمريكية قبرص الجنوبية في برنامج شراكة الدولة التابع للحرس الوطني الأميركي".واعتبرت أن خطوة الولايات المتحدة الأخيرة "تعد منحازة لأحد الطرفين في جزيرة قبرص"، كما أن أنقرة لا تراها "ذات مبرر".وفي سياق متصل، كانت الولايات المتحدة وسعت نطاق قرار اتخذته بوقت سابق بشأن رفع حظر السلاح المفروض على قبرص، منذ أكثر من 30 عاما، حيث دعت أنقرة واشنطن إلى اتباع سياسة متوازنة تجاه طرفي جزيرة قبرص.وفرضت الولايات المتحدة، في 1987، حظرا على توريد السلاح إلى قبرص، لتشجيع إعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ عام 1974 حينما قامت تركيا بعملية عسكرية بالجزيرة وسيطرت على ثلثها الشمالي.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع قيود تجارة الأسلحة عن قبرص للسنة المالية 2023 في سبتمبر/ أيلول الماضي.وقرار الخارجية الأمريكية يوسع نطاق قرار اتخذته، في سبتمبر 2020 برفع حظر الأسلحة المفروض على قبرص.ولا يحظى الجزء الشمالي من قبرص بأي اعتراف دولي سوى من تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20220720/أوقطاي-تركيا-تستأنف-التنقيب-عن-الغاز-قرب-قبرص-1065326574.html
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أنقرة تدين قرار البنتاغون إدراج قبرص الجنوبية في برنامج شراكة دفاعي
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دانت أنقرة إدراج وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قبرص الجنوبية في برنامج شراكة الدولة التابع للحرس الوطني الأمريكي، واعتبرت أن موقف واشنطن منحاز ضدها.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين: "أنقرة تدين بشدة إدراج وزارة الدفاع الأمريكية قبرص الجنوبية في برنامج شراكة الدولة التابع للحرس الوطني الأميركي".
واعتبرت أن خطوة الولايات المتحدة الأخيرة "تعد منحازة لأحد الطرفين في جزيرة قبرص"، كما أن أنقرة لا تراها "ذات مبرر".
وبإعلان قبرص الجنوبية جزءا من برنامج الشراكة، اعتبرت أنقرة أن واشنطن "فقدت فرصة لعب دور بناء في عملية إيجاد حل عادل ودائم ومستدام لمسألة قبرص".
وفي سياق متصل، كانت الولايات المتحدة وسعت نطاق قرار اتخذته بوقت سابق بشأن رفع حظر السلاح
المفروض على قبرص، منذ أكثر من 30 عاما، حيث دعت أنقرة واشنطن إلى اتباع سياسة متوازنة تجاه طرفي جزيرة قبرص.
وفرضت الولايات المتحدة، في 1987، حظرا على توريد السلاح إلى قبرص
، لتشجيع إعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ عام 1974 حينما قامت تركيا بعملية عسكرية بالجزيرة وسيطرت على ثلثها الشمالي.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع قيود تجارة الأسلحة عن قبرص للسنة المالية 2023 في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقرار الخارجية الأمريكية يوسع نطاق قرار اتخذته، في سبتمبر 2020 برفع حظر الأسلحة المفروض على قبرص.
ولا يحظى الجزء الشمالي من قبرص بأي اعتراف دولي سوى من تركيا.