https://sputnikarabic.ae/20221003/الأمم-المتحدة-المفاوضات-بشأن-الهدنة-في-اليمن-مستمرة-1068580222.html

الأمم المتحدة: المفاوضات بشأن الهدنة في اليمن مستمرة

الأمم المتحدة: المفاوضات بشأن الهدنة في اليمن مستمرة

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المفاوضات بين الأطراف اليمنية بشأن تجديد الهدنة مستمرة، رغم عدم التوافق على تمديدها. 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T19:55+0000

2022-10-03T19:55+0000

2022-10-03T19:55+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

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جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أشار فيه إلى شعور الأمين العام أنطونيو غوتيريش بخيبة أمل بسبب عدم توافق الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة وتوسيعها، كما اقترح مبعوث الأمين العام إلى اليمن هانس غروندبرغ.وتابع: "المبعوث الأممي يواصل العمل وسيستمر في ذلك رغم عدم تجديد الهدنة"، مشيرا إلى أنه يبحث التوصل لتوافق بين الطرفين بشأن الأمور الخلافية.ولفت البيان إلى أن الهدنة حققت منافع كبيرة للمدنيين في اليمن وقادت إلى توقف العمليات العسكرية الكبرى بما انعكس على تقليل حجم الخسائر البشرية للحرب اليمنية.ودعا البيان جميع الأطراف للالتزام بالتهدئة وتجنب التصعيد الذي يمكن أن يقود إلى عودة العنف على نطاق واسع، مشيرا إلى أنه يجب أن يتطلع جميع الأطراف إلى التركيز على المفاوضات التي تجري برعاية الأمم المتحدة.وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة في اليمن.يذكر أن جماعة "أنصار الله" تسيطر على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن ومنها العاصمة صنعاء منذ عام 2014، بينما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت حرب اليمن بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة لعام 2021.

https://sputnikarabic.ae/20221003/أنصار-الله-تتبرأ-من-مسؤولية-عدم-تمديد-الهدنة-وتحمل-التحالف-العربي-مسؤولية-معاناة-اليمنيين-1068575543.html

https://sputnikarabic.ae/20221002/غروندبرغ-يأسف-لعدم-التوصل-إلى-اتفاق-لتمديد-الهدنة-في-اليمن-1068531343.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن