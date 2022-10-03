https://sputnikarabic.ae/20221003/السلطات-الرومانية-تحقق-مع-شركة-صربية-تابعة-لـغازبروم-بتهمة-التجسس-1068575400.html
السلطات الرومانية تحقق مع شركة صربية تابعة لـ"غازبروم" بتهمة التجسس
السلطات الرومانية تحقق مع شركة صربية تابعة لـ"غازبروم" بتهمة التجسس
ذكرت وسائل إعلام أن محققين رومانيين يجرون عمليات تفتيش في الشركة الصربية "نيس بترول"، التي تسيطر عليها مجموعة "غازبروم نفط"، بسبب شبهات بالتجسس. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T17:52+0000
2022-10-03T17:52+0000
2022-10-03T17:58+0000
شركة غازبروم
صربيا
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وقالت وكالة "أغربرس" نقلا عن مصادر في القضاء الروماني اليوم الاثنين: "أجرى ممثلو مكتب التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب اليوم الاثنين عمليات بحث في تيميشوارا وبوخارست في شركة نيس بترول التي تسيطر عليها شركة غازبروم نفط الروسية كجزء من تحقيق جنائي في النقل غير القانوني لبيانات الكمبيوتر و الأسرار التجارية".وتعمل شركة "نيس بترول" الصربية في جنوب شرق أوروبا، وهي جزء من مجموعة "غازبروم نفط" الروسية.ويخطط الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على العقود الجديدة مع "غازبروم نفط" و"روسنفط" و"ترانسنفط"، كجزء من حزمة جديدة من العقوبات، حسبما كتبت صحيفة "يو أوبزرفر" في 29 سبتمبر/ أيلول، نقلاً عن وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي.وكتبت الصحيفة: "يعتزم (الاتحاد الأوروبي) فرض قيود على العقود الجديدة مع عمالقة النفط الروسية غازبروم نفط وروسنفط وترانسنفط".
https://sputnikarabic.ae/20221001/غازبروم-نعمل-مع-الجانب-الإيطالي-على-حل-مشكلة-توريد-الغاز-عبر-النمسا-1068475971.html
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شركة غازبروم, صربيا
السلطات الرومانية تحقق مع شركة صربية تابعة لـ"غازبروم" بتهمة التجسس
17:52 GMT 03.10.2022 (تم التحديث: 17:58 GMT 03.10.2022) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أن محققين رومانيين يجرون عمليات تفتيش في الشركة الصربية "نيس بترول"، التي تسيطر عليها مجموعة "غازبروم نفط"، بسبب شبهات بالتجسس.
وقالت وكالة "أغربرس
" نقلا عن مصادر في القضاء الروماني اليوم الاثنين: "أجرى ممثلو مكتب التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب اليوم الاثنين عمليات بحث في تيميشوارا وبوخارست في شركة نيس بترول التي تسيطر عليها شركة غازبروم نفط الروسية كجزء من تحقيق جنائي في النقل غير القانوني لبيانات الكمبيوتر و الأسرار التجارية".
ويُذكر أن عمليات البحث جرت في تسعة عناوين تضمنت أماكن العمل وكذلك في منازل بعض الموظفين.
وتعمل شركة "نيس بترول" الصربية في جنوب شرق أوروبا، وهي جزء من مجموعة "غازبروم نفط" الروسية.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على العقود الجديدة مع "غازبروم نفط" و"روسنفط" و"ترانسنفط"، كجزء من حزمة جديدة من العقوبات، حسبما كتبت صحيفة "يو أوبزرفر" في 29 سبتمبر/ أيلول، نقلاً عن وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي.
وكتبت الصحيفة
: "يعتزم (الاتحاد الأوروبي) فرض قيود على العقود الجديدة مع عمالقة النفط الروسية غازبروم نفط وروسنفط وترانسنفط".