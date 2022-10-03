https://sputnikarabic.ae/20221003/القوات-الأوكرانية-تقع-في-طوق-ناري-بعد-دخولها-أراضي-جمهورية-لوغانسك-1068553237.html

القوات الأوكرانية تقع في "طوق ناري" بعد دخولها أراضي جمهورية لوغانسك

القوات الأوكرانية تقع في "طوق ناري" بعد دخولها أراضي جمهورية لوغانسك

قال ممثل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إن القوات الأوكرانية التي دخلت أراضي الجمهورية وقعت في "طوق ناري". 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T11:04+0000

2022-10-03T11:04+0000

2022-10-03T11:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أخبار أوكرانيا

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وقال ماروتشكو "لقد تمكنت (القوات الأوكرانية - المحرر) من التغلغل لمسافة قصيرة 1,5-2 كم، وقد تم ذلك حتى يعلن زيلينسكي المزيد من النجاحات. لكنه صمت بشأن حقيقة أنه أرسل مقاتليه إلى موت محتم. إنهم الآن يتعرضون لإطلاق نار من ثلاث جهات من قواتنا وقوات روسيا في وقت واحد - من الشمال والشرق والجنوب، يتم تدمير كل من يدخل أراضي جمهورية لوغانسك بشكل منهجي".ووفقا له، فإن نظام كييف يقتل بشكل منهجي جنوده. لا توجد "أي تكتيكات واستراتيجيات على الإطلاق" في أعمال القوات المسلحة لأوكرانيا.أكد النائب الأول لرئيس لجنة الدوما المعنية بشؤون رابطة الدول المستقلة، فيكتور فودولاتسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الاتفاقات المتعلقة بانضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا الاتحادية تم تقديمها إلى مجلس الدوما للمصادقة عليها.وبدوره، قال رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية ببناء الدولة وتشريعاتها، بافل كراشينينيكوف، إن تأسيس السلطات التنفيذية الإقليمية في المناطق الروسية الجديدة سيتم حتى 1 يونيو/حزيران من عام 2023.وقال كراشينينيكوف: "حتى 1 يونيو/حزيران 2023، سيتم إنشاء هيئات إقليمية للسلطات التنفيذية الفيدرالية في الجمهوريات والمقاطعات الجديدة. خلال الفترة الانتقالية، سيتم أيضا إنشاء مكاتب للمدعي العام وسيتم ضمان عمل النظام القضائي لروسيا الاتحادية".وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

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