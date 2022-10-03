https://sputnikarabic.ae/20221003/تقارير-إيرانية-رسمية--تكشف-عن-وفاة-80-شخصا-في-الاحتجاجات-على-وفاة-مهسا-أميني-1068582674.html
تقارير إيرانية رسمية تكشف عن وفاة 80 شخصا في الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني
تقارير إيرانية رسمية تكشف عن وفاة 80 شخصا في الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني
كشفت تقارير رسمية إيرانية عن وفاة 80 شخصا في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد مؤخرا عقب وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T21:24+0000
2022-10-03T21:24+0000
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ونشرت وكالة أنباء فارس نقلا عن تقارير رسمية أن أعمال الشغب الأخيرة في البلاد أودت بحياة حوالي 80 شخصا من القوات الأمنية ومثيري الشغب والمدنيين.وأضافت أن الاحتجاجات خلفت أضرارا مادية هائلة طالت 323 شعبة مصرفية و 85 سيارة إسعاف و30 سيارة إطفاء و15 سيارة شرطة و170 حافلة و70 محطة لنقل الركاب.وشهدت إيران احتجاجات على وفا مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.
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سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
تقارير إيرانية رسمية تكشف عن وفاة 80 شخصا في الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني
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كشفت تقارير رسمية إيرانية عن وفاة 80 شخصا في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد مؤخرا عقب وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني.
ونشرت وكالة أنباء فارس نقلا عن تقارير رسمية أن أعمال الشغب الأخيرة في البلاد أودت بحياة حوالي 80 شخصا من القوات الأمنية ومثيري الشغب والمدنيين.
وأضافت أن الاحتجاجات خلفت أضرارا مادية هائلة
طالت 323 شعبة مصرفية و 85 سيارة إسعاف و30 سيارة إطفاء و15 سيارة شرطة و170 حافلة و70 محطة لنقل الركاب.
وشهدت إيران احتجاجات على وفا مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني
في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.