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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221003/شهود-لـ-سبوتنيك-قوات-أوكرانية-أطلقت-النار-على-مدنيين-حاولوا-دخول-الجزء-الروسي-من-زابوروجيه-1068535202.html
شهود لـ "سبوتنيك": قوات أوكرانية أطلقت النار على مدنيين حاولوا دخول الجزء الروسي من زابوروجيه
شهود لـ "سبوتنيك": قوات أوكرانية أطلقت النار على مدنيين حاولوا دخول الجزء الروسي من زابوروجيه
أكد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مدنيين كانوا يحاولون العبور إلى الجزء الروسي من مقاطعة زابوروجيه. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T00:30+0000
2022-10-03T00:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار روسيا اليوم
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وبحسب الشهود، فإن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية قافلة من المركبات تقل مدنيين كانت في طريقها إلى الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه، يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 88 آخرين.وقال أحد الشهود في اتصال عبر الهاتف لـ "سبوتنيك"، إنه قبل يوم من القصف في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، نظم السكان احتجاجا طالبوا فيه بالسماح لهم بالمغادرة إلى الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه، مضيفا "لقد فقدوا الماء والمال والطعام وجلسوا على الطريق".وبحسب شهود عيان آخرين، فإن الإدارة الأوكرانية ترغب في جمع قوائم بأسماء الناجين الذين كانوا على متن الحافلات المتجهة إلى الأراضي المحررة.
https://sputnikarabic.ae/20220913/-بوشيلين-البلدان-تركت-أبناءها-الإرهابيين-المرتزقة-لوحدهم-في-دونباس-1067674460.html
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار روسيا اليوم
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار روسيا اليوم

شهود لـ "سبوتنيك": قوات أوكرانية أطلقت النار على مدنيين حاولوا دخول الجزء الروسي من زابوروجيه

00:30 GMT 03.10.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور بدء الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022
 بدء الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
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أكد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مدنيين كانوا يحاولون العبور إلى الجزء الروسي من مقاطعة زابوروجيه.
وبحسب الشهود، فإن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية قافلة من المركبات تقل مدنيين كانت في طريقها إلى الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه، يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 88 آخرين.
وقال أحد الشهود في اتصال عبر الهاتف لـ "سبوتنيك"، إنه قبل يوم من القصف في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، نظم السكان احتجاجا طالبوا فيه بالسماح لهم بالمغادرة إلى الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه، مضيفا "لقد فقدوا الماء والمال والطعام وجلسوا على الطريق".
المرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
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بوشيلين: البلدان تركت أبناءها الإرهابيين المرتزقة لوحدهم في دونباس
13 سبتمبر, 11:23 GMT
وبحسب شهود عيان آخرين، فإن الإدارة الأوكرانية ترغب في جمع قوائم بأسماء الناجين الذين كانوا على متن الحافلات المتجهة إلى الأراضي المحررة.
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