https://sputnikarabic.ae/20221003/شهود-لـ-سبوتنيك-قوات-أوكرانية-أطلقت-النار-على-مدنيين-حاولوا-دخول-الجزء-الروسي-من-زابوروجيه-1068535202.html
شهود لـ "سبوتنيك": قوات أوكرانية أطلقت النار على مدنيين حاولوا دخول الجزء الروسي من زابوروجيه
شهود لـ "سبوتنيك": قوات أوكرانية أطلقت النار على مدنيين حاولوا دخول الجزء الروسي من زابوروجيه
أكد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مدنيين كانوا يحاولون العبور إلى الجزء الروسي من مقاطعة زابوروجيه. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T00:30+0000
2022-10-03T00:30+0000
2022-10-03T00:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار روسيا اليوم
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وبحسب الشهود، فإن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية قافلة من المركبات تقل مدنيين كانت في طريقها إلى الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه، يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 88 آخرين.وقال أحد الشهود في اتصال عبر الهاتف لـ "سبوتنيك"، إنه قبل يوم من القصف في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، نظم السكان احتجاجا طالبوا فيه بالسماح لهم بالمغادرة إلى الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه، مضيفا "لقد فقدوا الماء والمال والطعام وجلسوا على الطريق".وبحسب شهود عيان آخرين، فإن الإدارة الأوكرانية ترغب في جمع قوائم بأسماء الناجين الذين كانوا على متن الحافلات المتجهة إلى الأراضي المحررة.
https://sputnikarabic.ae/20220913/-بوشيلين-البلدان-تركت-أبناءها-الإرهابيين-المرتزقة-لوحدهم-في-دونباس-1067674460.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار روسيا اليوم
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار روسيا اليوم
شهود لـ "سبوتنيك": قوات أوكرانية أطلقت النار على مدنيين حاولوا دخول الجزء الروسي من زابوروجيه
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أكد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مدنيين كانوا يحاولون العبور إلى الجزء الروسي من مقاطعة زابوروجيه.
وبحسب الشهود، فإن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية قافلة من المركبات تقل مدنيين كانت في طريقها إلى الجزء المحرر
من مقاطعة زابوروجيه، يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 88 آخرين.
وقال أحد الشهود في اتصال عبر الهاتف لـ "سبوتنيك"، إنه قبل يوم من القصف في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، نظم السكان احتجاجا طالبوا فيه بالسماح لهم بالمغادرة
إلى الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه، مضيفا "لقد فقدوا الماء والمال والطعام وجلسوا على الطريق".
وبحسب شهود عيان آخرين، فإن الإدارة الأوكرانية ترغب في جمع قوائم بأسماء الناجين الذين كانوا على متن الحافلات المتجهة إلى الأراضي المحررة.