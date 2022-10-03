https://sputnikarabic.ae/20221003/لماذا-ستعود-أسعار-النفط-إلى-حاجز-100-دولار-أو-أكثر-قريبا-1068562639.html

لماذا سترتفع أسعار النفط مجددا إلى حاجز 100 دولار أو أكثر قريبا؟

لماذا سترتفع أسعار النفط مجددا إلى حاجز 100 دولار أو أكثر قريبا؟

كشفت تقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن تحالف "أوبك بلس" الذي يضم أقوى منتجي النفط في العالم، يفكر في أكبر خفض للإنتاج منذ بداية الجائحة، وهي خطوة تاريخية يقول... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T14:07+0000

2022-10-03T14:07+0000

2022-10-03T14:07+0000

اقتصاد

العالم

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

أسعار النفط اليوم

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يجتمع منتجو "أوبك" وحلفاؤهم المنتجون من خارج المنظمة، وهي مجموعة يشار إليها غالبا باسم "أوبك +"، في فيينا، النمسا، يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن المرحلة التالية من سياسة الإنتاج. ووفقا للتقارير المتواترة، يدرس تحالف "أوبك +" خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا.من جانبه قال دان بيكرينغ، رئيس قسم المعلومات بشركة "بيكرينغ إنرجي بارتنرز" إن "وزراء أوبك لن يأتوا إلى النمسا لأول مرة منذ عامين حتى لا يفعلوا شيئا"، في إشارة إلى الاجتماع الشخصي الأول للمجموعة منذ عام 2020، والذي رجح أن يكون لقاء تاريخيا نوعا ما.ومع ذلك، قال بيكرينغ إنه يتوقع أن يكون المقدار الفعلي للبراميل المخفض إنتاجها نحو 500 ألف برميل، وهو ما "سيكون كافيا لدعم السوق على المدى القريب".ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% صباح اليوم الاثنين، وقفزت عقود خام "برنت" القياسي إلى 88.54 دولار للبرميل، عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 82.83 دولار للبرميل، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي".قال ستيفن برينوك، المحلل البارز في "بي في إم أويل أسوشييتس" في لندن، إنه يبدو أن هناك بعض الصعود المحتمل لأسعار النفط بعد الخسائر الحادة في سبتمبر/ أيلول.وأضاف برينوك في مذكرة بحثية الاثنين: "زيادة أخرى في نشاط التداول مقرونة بتشديد أساسيات النفط على المدى القريب يمكن أن تدفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل. أصحاب النزعة الصاعدة تحملوا صيفا مليئا بالألم، لكن شتاء الأمل والتوقعات يلوح في الأفق".وبالحديث عن العودة إلى 100 دولار للبرميل، يرى المحللون في بنك "جولدمان ساكس" أن خام برنت قد يصل إلى ثلاثة أرقام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، قبل أن يرتفع إلى 105 دولارات على مدى ستة أشهر.يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي أن يقفز خام غرب تكساس الوسيط إلى 95 دولارا بحلول نهاية العام تقريبا، قبل أن يصل إلى 100 دولار خلال الأشهر الستة المقبلة.من جانبه قال بيكرينغ إن "أوبك +" تؤكد أن دعمها لأسعار النفط لن يحدث عند تراجع الأسعار إلى ما بين 50 و60 دولارا للبرميل، مضيفا: "سوف يحدث هذا عند أعلى من ذلك بكثير، وهم يظهرون تصميما على حماية السعر، إنهم أقل قلقًا بشأن الطلب".وعلى جانب آخر، أضاف بيكرينغ أنه لا يعتقد أن "اتفاقا نوويا مع إيران سيحدث"، وأن القلق الحقيقي سيكون كيف ستؤجج مخاطر الركود مخاوف الطلب.ردا على سؤال حول ما إذا كان الخفض الهائل للإنتاج من "أوبك +" سيكون كافيا على الأرجح لإعادة أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها المسجلة في يونيو/ حزيران، قال أولي هانسن من "ساكسو بنك": "لا أعتقد أن السبب في ذلك هو أن التحالف يكافح لإنتاج مستويات الحصص التي وافقوا عليها بالفعل".وتابع: "إذا خفضوا (الإنتاج) بمقدار مليون أو 1.5 مليون، فسيتعين عليهم تغيير نظام الحصص بحيث يكون هذا الرقم فعليا بمثابة خفض حقيقي في السوق".وأردف: "ربما يكون هذا هو السبب أيضا في اجتماعهم وجها لوجه هذا الأسبوع في فيينا، لأنه من المحتمل أن يكون قرارا مثيرا للجدل للغاية قد يتخذوه، لكنني أعتقد أن التأثير سيكون على الأرجح أقل مما يبحث عنه السوق".بالإضافة إلى خفض إنتاج "أوبك +"، استشهد بيكرينغ بعوامل أخرى تتعلق بجانب العرض ستدعم أيضا أسعار النفط للأسابيع الأربعة إلى الثمانية المقبلة.وقال: "سنرى المزيد من الدعم من جانب العرض إذا بدأت العقوبات من أوروبا قرب نهاية العام، ومع إنهاء السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني".قبل بضعة أسابيع، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها ستبيع ما يصل إلى 10 ملايين برميل من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في نوفمبر.قد تتسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المقررة في ديسمبر/ كانون الأول، إلى تفاقم المخاوف بشأن سوق الطاقة المضطرب بالفعل، والناجمة عن الطلب القوي مع انتعاش الاقتصادات من الوباء، وهذا يعني مزيدا من الضغوط الصعودية للأسعار.

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اقتصاد, العالم, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, أسعار النفط اليوم