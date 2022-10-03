https://sputnikarabic.ae/20221003/مصر-تتعاقد-مع-شركة-كويتية-لتطوير-وأتمتة-المنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-1068555088.html
مصر تتعاقد مع شركة كويتية لتطوير وأتمتة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
مصر تتعاقد مع شركة كويتية لتطوير وأتمتة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، توقيع عقد مع شركة "أجيليتي" الكويتية، الرائدة في خدمات سلسلة التوريد والبنية التحتية، لتطوير وتشغيل مركز... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T11:38+0000
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ومن المقرر أن تعمل أجيليتي مع المنطقة لتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية في مجالات الخدمات واللوجستيات ودعم المنطقة الصناعية من خلال إنشاء ذراع تقني ولوجستي لأتمتة العمليات بما في ذلك العمليات الجمركية، وفقا لبيان الهيئة الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وستربط الأتمتة بين إدارات الجمارك في الهيئة والوكالات الحكومية ذات الصلة المعنية بأعمال التفتيش. يهدف المشروع إلى تحويل المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي، عبر تحسين تدفق السلع وتحقيق الكفاءة وخفض التكاليف للشركات الدولية والمستثمرين العاملين هناك.تستثمر أجيليتي 60 مليون دولار أمريكي لبناء مركز جمركي ولوجستي بمساحة 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية في العين السخنة، بالإضافة إلى مركز جمركي ولوجستي آخر بنفس المساحة في شرق بورسعيد. يتم تنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من عام 2023.وقال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "ستمكن هذه الاتفاقية هيئة قناة السويس من تحسين الرؤية للمواد الواردة والسلع النهائية وتعزيز الكفاءة من خلال منصة جمركية ذات نافذة واحدة. وستكون النتيجة زيادة النشاط التجاري، وتسريع الإفراج عن البضائع وتحسين العمليات بشكل عام".فيما قال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة "أجيليتي": "من خلال تطوير وتحديث مركز الجمارك واللوجستيات، تعمل هيئة المنطقة والحكومة المصرية على جعل مصر واحدة من أكثر المشغلين تقدما في العالم وشريكا تجاريا لا غنى عنه في القرن الحادي والعشرين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا".
https://sputnikarabic.ae/20220927/اقتصادية-قناة-السويس-تستقبل-وفد-شركة-روسية-متخصصة-في-الاستخدام-الصناعي-للمعادن-النفيسة-1068333297.html
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أخبار مصر الآن, مصر, اقتصاد
أخبار مصر الآن, مصر, اقتصاد
مصر تتعاقد مع شركة كويتية لتطوير وأتمتة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، توقيع عقد مع شركة "أجيليتي" الكويتية، الرائدة في خدمات سلسلة التوريد والبنية التحتية، لتطوير وتشغيل مركز جمركي ولوجستي في المنطقة.
ومن المقرر أن تعمل أجيليتي مع المنطقة لتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية في مجالات الخدمات واللوجستيات ودعم المنطقة الصناعية من خلال إنشاء ذراع تقني ولوجستي لأتمتة العمليات بما في ذلك العمليات الجمركية، وفقا لبيان الهيئة الذي حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه.
وستربط الأتمتة بين إدارات الجمارك في الهيئة والوكالات الحكومية ذات الصلة المعنية بأعمال التفتيش. يهدف المشروع إلى تحويل المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي، عبر تحسين تدفق السلع وتحقيق الكفاءة وخفض التكاليف للشركات الدولية والمستثمرين العاملين هناك.
تستثمر أجيليتي 60 مليون دولار أمريكي لبناء مركز جمركي ولوجستي بمساحة 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية في العين السخنة، بالإضافة إلى مركز جمركي ولوجستي آخر بنفس المساحة في شرق بورسعيد. يتم تنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من عام 2023.
وقال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
: "ستمكن هذه الاتفاقية هيئة قناة السويس من تحسين الرؤية للمواد الواردة والسلع النهائية وتعزيز الكفاءة من خلال منصة جمركية ذات نافذة واحدة. وستكون النتيجة زيادة النشاط التجاري، وتسريع الإفراج عن البضائع وتحسين العمليات بشكل عام".
فيما قال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة "أجيليتي": "من خلال تطوير وتحديث مركز الجمارك واللوجستيات، تعمل هيئة المنطقة والحكومة المصرية على جعل مصر واحدة من أكثر المشغلين تقدما في العالم وشريكا تجاريا
لا غنى عنه في القرن الحادي والعشرين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا".