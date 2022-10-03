https://sputnikarabic.ae/20221003/ميقاتي-اللجنة-التقنية-أخذت-بملاحظاتنا-في-ملف-ترسيم-الحدود-وقريبا-نرسل-ردنا-إلى-الوسيط-الأمريكي-1068580563.html

ميقاتي: اللجنة التقنية أخذت بملاحظاتنا في ملف ترسيم الحدود وقريبا نرسل ردنا إلى الوسيط الأمريكي

ميقاتي: اللجنة التقنية أخذت بملاحظاتنا في ملف ترسيم الحدود وقريبا نرسل ردنا إلى الوسيط الأمريكي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن اللجنة التقنية أخذت بالملاحظات اللبنانية في ملف ترسيم الحدود، مشيرا إلى أن ردا لبنانيا سيتم إرساله قريبا إلى... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T20:00+0000

2022-10-03T20:00+0000

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أخبار لبنان

العالم العربي

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

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وحسب تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قال ميقاتي: "كانت لدينا بعض الملاحظات بشأن الاتفاق واللجنة التقنية أخذت بها، وسيكون لدينا رد سيُرسل إلى الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين".وعن طبيعة المقترح من وجهة النظر اللبنانية، قال ميقاتي: "الأعمدة الأساسية التي نريدها في الاتفاق موجودة"، مؤكدا أن "الأمور تسير على الطريق الصحيح في ملف ترسيم الحدود"، واصفا موقف بلاده في هذا الملف بأنه "موقف موحد".وتحدث الرئيس اللبناني في وقت سابق عن انفراجة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن الاتفاق مع لبنان سيمنح إسرائيل الأمن 100 في المئة، وخزان كاريش (للغاز في البحر المتوسط) 100 في المئة، وجزءا من أرباح الخزان اللبناني.يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بدأت في 2020 بوساطة أمريكية، وأعلن لبنان في البداية حيازته على 860 كيلومترا مربعا من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترا مربعا إضافيا يشمل جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.طالع أيضا: إسرائيل... استقالة رئيس الفريق المفاوض حول الحدود البحرية مع لبنان

https://sputnikarabic.ae/20221002/لبنان-اجتماع-اللجنة-الفنية-بشأن-ترسيم-الحدود-لاقتراح-رد-على-العرض-الأمريكي-1068517856.html

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أخبار لبنان, العالم العربي, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل