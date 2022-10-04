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https://sputnikarabic.ae/20221004/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-شابا-فلسطينيا-بعد-إصابته-بالرصاص-شرقي-رام-الله-1068615912.html
الجيش الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا بعد إصابته بالرصاص شرقي رام الله
الجيش الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا بعد إصابته بالرصاص شرقي رام الله
أصابت قوات الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، شابا فلسطينا واعتقلته قرب مستوطنة عوفرا شمال شرقي رام الله. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T16:51+0000
2022-10-04T16:51+0000
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رام الله - سبوتنيك. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الجيش الإسرائيلي "أطلقت النار صوب مركبة، وأصابت سائقها ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه قبل أن تعتقله".وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد نصبت حواجز عسكرية في محيط قرى وبلدات، بيتين، والطيبة، وسلواد، وعين يبرود، ومنطقة عيون الحرامية على شارع رام الله- نابلس، وأوقفت مركبات الفلسطينيين، وقامت بتفتيشها مع حلول عيد العرش التوراتي.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن شرطيا إسرائيليا أصيب بالخطأ بعد محاولة تنفيذ عملية دهس بالقرب من مدينة رام الله.وأفادت الإذاعة العبرية بأن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النيران تجاه سيارة حاولت تنفيذ عملية دهس بالقرب من مستوطنة "عوفرا" عند أحد الحواجز الشرطية الإسرائيلية، لتصيب نيران الجيش أحد جنودها بالخطأ.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن سيارة فلسطينية حاولت دهس شرطي إسرائيلي على حاجز بالقرب من مستوطنة "عوفرا" بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية، ما دفع بقوات الشرطة والجيش الإسرائيلي إلى إطلاق نيران ليصاب معها جندي إسرائيلي بنيران صديقة.وتعاني مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة من اشتباكات عنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.
https://sputnikarabic.ae/20221004/الجيش-الإسرائيلي-إصابة-شرطي-بنيران-صديقة-بالقرب-من-رام-الله-فيديو-وصور-1068610015.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا بعد إصابته بالرصاص شرقي رام الله

16:51 GMT 04.10.2022
© Sputnik قوات الجيش الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية والقدس
 قوات الجيش الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية والقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik
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أصابت قوات الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، شابا فلسطينا واعتقلته قرب مستوطنة عوفرا شمال شرقي رام الله.
رام الله - سبوتنيك. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الجيش الإسرائيلي "أطلقت النار صوب مركبة، وأصابت سائقها ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه قبل أن تعتقله".
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد نصبت حواجز عسكرية في محيط قرى وبلدات، بيتين، والطيبة، وسلواد، وعين يبرود، ومنطقة عيون الحرامية على شارع رام الله- نابلس، وأوقفت مركبات الفلسطينيين، وقامت بتفتيشها مع حلول عيد العرش التوراتي.
قوات الشرطة الإسرائيلية عند حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام الله، الضفة الغربية، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
الجيش الإسرائيلي: إصابة شرطي بنيران صديقة بالقرب من رام الله... فيديو وصور
15:04 GMT
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن شرطيا إسرائيليا أصيب بالخطأ بعد محاولة تنفيذ عملية دهس بالقرب من مدينة رام الله.
وأفادت الإذاعة العبرية بأن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النيران تجاه سيارة حاولت تنفيذ عملية دهس بالقرب من مستوطنة "عوفرا" عند أحد الحواجز الشرطية الإسرائيلية، لتصيب نيران الجيش أحد جنودها بالخطأ.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن سيارة فلسطينية حاولت دهس شرطي إسرائيلي على حاجز بالقرب من مستوطنة "عوفرا" بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية، ما دفع بقوات الشرطة والجيش الإسرائيلي إلى إطلاق نيران ليصاب معها جندي إسرائيلي بنيران صديقة.
وتعاني مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة من اشتباكات عنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.
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