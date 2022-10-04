https://sputnikarabic.ae/20221004/الجيش-الروسي-يعلن-تجنب-اصطدام-إحدى-طائراته-بمسيرة-أمريكية-في-سوريا-1068622502.html
الجيش الروسي يعلن تجنب اصطدام إحدى طائراته بمسيرة أمريكية في سوريا
الجيش الروسي يعلن تجنب اصطدام إحدى طائراته بمسيرة أمريكية في سوريا
أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا بأن طائرة من طراز "أنتونوف- 26" تابعة لقوات الفضاء الروسية اضطرت في 3 أكتوبر/ تشرين الأول لتجنب... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T19:31+0000
2022-10-04T19:31+0000
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وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، في تصريح له: "يواصل ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة القيام برحلات جوية غير شرعية لطائرات دون طيار في معدات ضاربة في أجواء الجمهورية العربية السورية".وتابع إيغوروف: "في 3 أكتوبر، في الساعة 7:25 بتوقيت موسكو، اضطرت طائرة "أن- 26" التابعة لطيران النقل العسكري في القوات الجوية الروسية، والتي كانت تحلق لصالح وحدات إمداد للمجموعة الروسية، لتفادي اصطدامها بالطائرتين الأمريكيتين المسيّرتين دون طيار من طراز "إم كيو-1" و"إم كيو- 9"، وأكملت بعد ذلك مسارها في شمال سوريا".وأعلن اللواء أوليغ إيغوروف، يوم أمس الاثنين في 3 أكتوبر، أن القوات الجوية الروسية دمرت أهداف الإرهابيين من "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وقامت بتصفية 13 مسلحاً بينهم قائدان ميدانيان.وقال إيغوروف في تصريح صحفي يوم الاثنين: "دمرت القوات الجوية الروسية منشآت جماعة جبهة النصرة الإرهابية ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث شكلت تهديدًا أمنيًا للعسكريين التابعين للوحدات الروسية والقوات الحكومية في سوريا".
https://sputnikarabic.ae/20220917/مركز-المصالحة-الروسي-مقتل-5-عسكريين-سوريين-جراء-غارات-إسرائيلية-على-دمشق-1067882319.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
روسيا, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الجيش الروسي يعلن تجنب اصطدام إحدى طائراته بمسيرة أمريكية في سوريا
19:31 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 19:35 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا بأن طائرة من طراز "أنتونوف- 26" تابعة لقوات الفضاء الروسية اضطرت في 3 أكتوبر/ تشرين الأول لتجنب الاصطدام بطائرات أمريكية دون طيار في سماء سوريا.
وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، في تصريح له: "يواصل ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة القيام برحلات جوية غير شرعية لطائرات دون طيار في معدات ضاربة في أجواء الجمهورية العربية السورية".
وتابع إيغوروف: "في 3 أكتوبر، في الساعة 7:25 بتوقيت موسكو، اضطرت طائرة "أن- 26" التابعة لطيران النقل العسكري في القوات الجوية الروسية، والتي كانت تحلق لصالح وحدات إمداد للمجموعة الروسية، لتفادي اصطدامها بالطائرتين الأمريكيتين المسيّرتين دون طيار من طراز "إم كيو-1" و"إم كيو- 9"، وأكملت بعد ذلك مسارها في شمال سوريا".
وأعلن اللواء أوليغ إيغوروف، يوم أمس الاثنين في 3 أكتوبر، أن القوات الجوية الروسية دمرت أهداف الإرهابيين من "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وقامت بتصفية 13 مسلحاً بينهم قائدان ميدانيان.
وقال إيغوروف
في تصريح صحفي يوم الاثنين: "دمرت القوات الجوية الروسية منشآت جماعة جبهة النصرة الإرهابية ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث شكلت تهديدًا أمنيًا للعسكريين التابعين للوحدات الروسية والقوات الحكومية في سوريا".