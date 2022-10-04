https://sputnikarabic.ae/20221004/العوضي-المرأة-العربية-منفتحة-على-العالم-ونعمل-على-انضمام-جميع-الدول-العربية-لـمجلس-سيدات-الأعمال-1068597521.html

العوضي: المرأة العربية منفتحة على العالم ونعمل على انضمام جميع الدول العربية لـ"مجلس سيدات الأعمال"

العوضي: المرأة العربية منفتحة على العالم ونعمل على انضمام جميع الدول العربية لـ"مجلس سيدات الأعمال"

أطلقت روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة منصة تهدف لتعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال بين البلدين، من خلال المجلس الروسي العربي لسيدات الأعمال. 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T10:55+0000

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وتم يوم أمس الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول)، توقيع اتفاقية التأسيس في موسكو وتم تعيين رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، تاتيانا غفيلافا، ورئيسة مجلس الإمارات العربية المتحدة لرائدات الأعمال، فريدة العوضي، كرئيستين مشاركتين للجمعية.وتم التعريف بأهداف ومشاريع هذا المجلس من خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، شارك به كل من نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، وتاتيانا غفيلافا، رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة مجلس الإمارات العربية المتحدة لرائدات الأعمال، فريدة العوضي، ونعيمة المشرخ رئيسة قسم الشؤون الإعلامية والثقافية والدبلوماسية العامة في السفارة الإماراتية في روسيا.وأشار بوغدانوف في كلمة ألقاها في المؤتمر أن الخارجية الروسية ستقدم كل الدعم الممكن للشركاء، على أن تصبح هذه الانطلاقة لهذا المجلس بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من الشراكات طويلة الأجل.مضيفة أن القوانين في الدول العربية تساعد على عمل المرأة وبالذات في دولة الإمارات لأنه في الدولة قوانين شفافة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية تتعلم من الجميع ونحن هنا لنتبادل الخبرات وما يفيدنا في بناء أنفسنا.وتابعت قائلة: " الأجندة كبيرة ونحن نعمل على أساس أن تكون جميع الدول العربية معنا في هذا المجلس" .وحول دور السفارة الإماراتية في موسكو في تفعيل عمل هذا المجلس، تحدثت نعيمة المشرخ، لـ"سبوتنيك" قائلة: "حكومة موسكو ترحب بكافة الفعاليات التي نعقدها في روسيا بشكل عام وخاصة الفعاليات الثقافية ومؤخرا نظمنا فعاليات أيام الإمارات الثقافية في موسكو، و جزيل الشكر لحكومة موسكو لستهيلهم عقد الفعالية وتنظيمها بنجاح ونشكر الخارجية الروسية بنجاح هذه الفعالية في جمهورية داغستان، ولدينا فعاليات قادمة وحكومة موسكو تشجع على مثل هذه الفعاليات ومثلما وصف بوغدانوف، العلاقة الإماراتية الروسية بالإستراتيجية ونحن نعمل على إيصال هذه العلاقة لفضاء أرحب من خلال الفعاليات الثقافية والاقتصادية واستثمار وليس فقط على مستوى موسكو بل في كل روسيا بشكل عام".مشيرة إلى حضور وفد إماراتي كبير في قازان لحضور منتديات والمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ كما وسيكون هناك وفد لزيارة جمهورية داغستان.هذا وستزور بعثة أعمال إماراتية مدن موسكو وتولا وسانت بطرسبورغ، للتعرف على مجالات التعاون الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر ربحيةوهي الخطوة الأولى في عمل الرابطة العالمية لرائدات الأعمال "مجلس سيدات الأعمال".

https://sputnikarabic.ae/20220616/مصر-تستضيف-الاجتماع-الأول-لمجلس-سيدات-الأعمال-1063706956.html

https://sputnikarabic.ae/20221003/رائدات-أعمال-من-روسيا-والإمارات-العربية-المتحدة-يؤسسن-جمعية-أعمال-عالمية-جديدة-1068581597.html

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