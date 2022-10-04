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https://sputnikarabic.ae/20221004/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-غروسي-يزور-كييف-وموسكو-هذا-الأسبوع-1068621765.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: غروسي يزور كييف وموسكو هذا الأسبوع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: غروسي يزور كييف وموسكو هذا الأسبوع
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي سيقوم بزيارة هذا الأسبوع إلى كييف ثم موسكو، في إطار مواصلة مشاورات... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T18:54+0000
2022-10-04T18:54+0000
روسيا
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فيينا - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "المدير العام غروسي سيتوجه إلى كييف ثم إلى موسكو، في وقت لاحق هذا الأسبوع، لمواصلة مشاوراته التي تهدف إلى تنسيق وإنشاء منطقة آمنة وحماية نووية حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية".أكد غروسي، في وقت سابق، استعداده لمواصلة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول، دعا غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.زار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المحطة، في 31 أغسطس/ آب الماضي، لإجراء أول تقييم لأمن المحطة، منذ 16 عاما، حيث تتعرض لقصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ما يهدد باحتمال وقوع كارثة نووية.
https://sputnikarabic.ae/20220926/غروسي-يبحث-مع-مدير-روسآتوم-إنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1068278572.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: غروسي يزور كييف وموسكو هذا الأسبوع

18:54 GMT 04.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي سيقوم بزيارة هذا الأسبوع إلى كييف ثم موسكو، في إطار مواصلة مشاورات إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
فيينا - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "المدير العام غروسي سيتوجه إلى كييف ثم إلى موسكو، في وقت لاحق هذا الأسبوع، لمواصلة مشاوراته التي تهدف إلى تنسيق وإنشاء منطقة آمنة وحماية نووية حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
غروسي يبحث مع مدير "روسآتوم" إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية
26 سبتمبر, 15:13 GMT
أكد غروسي، في وقت سابق، استعداده لمواصلة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول، دعا غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.
زار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المحطة، في 31 أغسطس/ آب الماضي، لإجراء أول تقييم لأمن المحطة، منذ 16 عاما، حيث تتعرض لقصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ما يهدد باحتمال وقوع كارثة نووية.
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