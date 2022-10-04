https://sputnikarabic.ae/20221004/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-غروسي-يزور-كييف-وموسكو-هذا-الأسبوع-1068621765.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: غروسي يزور كييف وموسكو هذا الأسبوع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: غروسي يزور كييف وموسكو هذا الأسبوع
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي سيقوم بزيارة هذا الأسبوع إلى كييف ثم موسكو، في إطار مواصلة مشاورات... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T18:54+0000
2022-10-04T18:54+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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فيينا - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "المدير العام غروسي سيتوجه إلى كييف ثم إلى موسكو، في وقت لاحق هذا الأسبوع، لمواصلة مشاوراته التي تهدف إلى تنسيق وإنشاء منطقة آمنة وحماية نووية حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية".أكد غروسي، في وقت سابق، استعداده لمواصلة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول، دعا غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.زار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المحطة، في 31 أغسطس/ آب الماضي، لإجراء أول تقييم لأمن المحطة، منذ 16 عاما، حيث تتعرض لقصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ما يهدد باحتمال وقوع كارثة نووية.
https://sputnikarabic.ae/20220926/غروسي-يبحث-مع-مدير-روسآتوم-إنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1068278572.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: غروسي يزور كييف وموسكو هذا الأسبوع
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي سيقوم بزيارة هذا الأسبوع إلى كييف ثم موسكو، في إطار مواصلة مشاورات إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
فيينا - سبوتنيك
. وجاء في بيان الوكالة: "المدير العام غروسي سيتوجه إلى كييف ثم إلى موسكو، في وقت لاحق هذا الأسبوع، لمواصلة مشاوراته التي تهدف إلى تنسيق وإنشاء منطقة آمنة وحماية نووية حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
أكد غروسي، في وقت سابق، استعداده لمواصلة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى إنشاء منطقة آمنة
حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول، دعا غروسي
، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.
زار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المحطة، في 31 أغسطس/ آب الماضي، لإجراء أول تقييم لأمن المحطة، منذ 16 عاما، حيث تتعرض لقصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ما يهدد باحتمال وقوع كارثة نووية.