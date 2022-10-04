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https://sputnikarabic.ae/20221004/بوغدانوف-علاقتنا-مع-الإمارات-ذات-أهمية-استراتيجية-1068599867.html
بوغدانوف: علاقتنا مع الإمارات ذات أهمية استراتيجية
بوغدانوف: علاقتنا مع الإمارات ذات أهمية استراتيجية
صرح نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، بأن العلاقات بين روسيا والإمارات يسودها الاحترام والمصلحة المتبادلة. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
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2022-10-04T11:40+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال بوغدانوف خلال مؤتمر صحفي حول إنشاء الجمعية العالمية لتطوير "مجلس الأعمال النسائي" : "علاقاتنا ذات طبيعة ودية بشكل استثنائي وهي ذات أهمية استراتيجية لدولنا بسبب التنسيق السياسي لمقارباتنا وحل العديد من مشاكل العالم".وأضاف بوغدانوف: "في هذا الوضع الصعب، نقدر بشدة موقف أصدقائنا الإماراتيين، لا توجد مشاكل في علاقاتنا بل على العكس العلاقات متبادلة المنفعة والاحترام".وأضاف بوغدانوف أن "قادة البلدين على اتصال دائم".وبدأ رسميا عمل الرابطة العالمية لرائدات الأعمال "مجلس سيدات الأعمال" في موسكو، يوم أمس الإثنين في 3 أكتوبر تشرين الأول، التي تعد المنظمة الدولية الأولى والوحيدة من نوعها للسيدات في مجال الأعمال التجارية.وكانت النساء من روسيا والإمارات العربية المتحدة في طليعة المنظمة، وتم تعيين رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، تاتيانا غفيلافا، ورئيسة مجلس الإمارات العربية المتحدة لرائدات الأعمال، فريدة العوضي، كرئيستين مشاركتين للجمعية، حيث وقعتا اتفاقية التأسيس في موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20221004/العوضي-المرأة-العربية-منفتحة-على-العالم-ونعمل-على-انضمام-جميع-الدول-العربية-لـمجلس-سيدات-الأعمال-1068597521.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

بوغدانوف: علاقتنا مع الإمارات ذات أهمية استراتيجية

11:40 GMT 04.10.2022
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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صرح نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، بأن العلاقات بين روسيا والإمارات يسودها الاحترام والمصلحة المتبادلة.
وقال بوغدانوف خلال مؤتمر صحفي حول إنشاء الجمعية العالمية لتطوير "مجلس الأعمال النسائي" : "علاقاتنا ذات طبيعة ودية بشكل استثنائي وهي ذات أهمية استراتيجية لدولنا بسبب التنسيق السياسي لمقارباتنا وحل العديد من مشاكل العالم".
وأضاف بوغدانوف: "في هذا الوضع الصعب، نقدر بشدة موقف أصدقائنا الإماراتيين، لا توجد مشاكل في علاقاتنا بل على العكس العلاقات متبادلة المنفعة والاحترام".
وأضاف بوغدانوف أن "قادة البلدين على اتصال دائم".
مؤتمر صحفي للمجلس الروسي العربي لسيدات الأعمال - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
العوضي: المرأة العربية منفتحة على العالم ونعمل على انضمام جميع الدول العربية لـ"مجلس سيدات الأعمال"
10:55 GMT
وبدأ رسميا عمل الرابطة العالمية لرائدات الأعمال "مجلس سيدات الأعمال" في موسكو، يوم أمس الإثنين في 3 أكتوبر تشرين الأول، التي تعد المنظمة الدولية الأولى والوحيدة من نوعها للسيدات في مجال الأعمال التجارية.
وكانت النساء من روسيا والإمارات العربية المتحدة في طليعة المنظمة، وتم تعيين رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، تاتيانا غفيلافا، ورئيسة مجلس الإمارات العربية المتحدة لرائدات الأعمال، فريدة العوضي، كرئيستين مشاركتين للجمعية، حيث وقعتا اتفاقية التأسيس في موسكو.
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