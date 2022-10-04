https://sputnikarabic.ae/20221004/تركيا-تعلن-شحن-6-ملايين-طن-من-الحبوب-الأوكرانية-1068610931.html
تركيا تعلن شحن 6 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية
تركيا تعلن شحن 6 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية
أعلنت تركيا، شحن أكثر من ستة ملايين طن من الحبوب الأوكرانية منذ عقد اتفاقية إسطنبول. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T15:14+0000
2022-10-04T15:14+0000
2022-10-04T15:14+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065931179_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_587acf2e9f35533c6ac419b60cfbe6d6.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن أول سفينة محملة بالحبوب انطلقت من الموانئ الأوكرانية في مطلع أغسطس/آب، وذلك تنفيذا للاتفاقية التي أبرمت بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.وذكر البيان أن عدد سفن الشحن التي غادرت الموانئ الأوكرانية بلغ حتى الآن 260 سفينة محملة بالحبوب.في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220917/تركيا-تعلن-انطلاق-سفينتي-حبوب-من-موانئ-أوكرانيا-1067870826.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065931179_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c59130ad6842b6d9ed6c72ef7c1809b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن شحن 6 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية
تابعنا عبر
أعلنت تركيا، شحن أكثر من ستة ملايين طن من الحبوب الأوكرانية منذ عقد اتفاقية إسطنبول.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال البيان إن أول سفينة محملة بالحبوب انطلقت من الموانئ الأوكرانية في مطلع أغسطس/آب، وذلك تنفيذا للاتفاقية التي أبرمت بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وذكر البيان أن عدد سفن الشحن التي غادرت الموانئ الأوكرانية بلغ حتى الآن 260 سفينة محملة بالحبوب.
في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية
عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.