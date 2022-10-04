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https://sputnikarabic.ae/20221004/عدد-ضحايا-إعصار-إيان-في-فلوريدا-يصل-إلى-100-شخص-1068584730.html
عدد ضحايا إعصار إيان في فلوريدا يصل إلى 100 شخص
عدد ضحايا إعصار إيان في فلوريدا يصل إلى 100 شخص
وصل عدد ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا إلى مئة شخص على الأقل، بحسب ما أفادت به قناة "سي إن إن". 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T02:10+0000
2022-10-04T02:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وأشارت القناة إلى أن الوفيات بين السكان رُصِدت في 10 مناطق على الأقل، وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات، 54 شخصا في منطقة "لي".وضرب إعصار "إيان" ولاية كارولينا الجنوبية، بعدما تسبب في دمار كبير في فلوريدا يومي الأربعاء والخميس.وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن 1.9 مليون شخص في ولاية فلوريدا، كما تلقت السلطات المحلية أكثر من 200 ألف بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الجمعة، و138 ألف بلاغ آخر في ولاية كارولينا الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20221003/ضحايا-الإعصار-إيان-ترتفع-إلى-85-شخصا-في-الولايات-المتحدة-1068535877.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

عدد ضحايا إعصار إيان في فلوريدا يصل إلى 100 شخص

02:10 GMT 04.10.2022
© AP Photo / Ramon Espinosaتداعيات إعصار إيان، كوبا 27 سبتمبر 2022
تداعيات إعصار إيان، كوبا 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Ramon Espinosa
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وصل عدد ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا إلى مئة شخص على الأقل، بحسب ما أفادت به قناة "سي إن إن".
واشنطن – سبوتنيك. وأشارت القناة إلى أن الوفيات بين السكان رُصِدت في 10 مناطق على الأقل، وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات، 54 شخصا في منطقة "لي".
وضرب إعصار "إيان" ولاية كارولينا الجنوبية، بعدما تسبب في دمار كبير في فلوريدا يومي الأربعاء والخميس.
سيارة عالقة في أعقاب إعصار إيان في فلوريدا 30 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
ارتفاع ضحايا الإعصار "إيان" إلى 85 شخصا في الولايات المتحدة
أمس, 03:50 GMT
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن 1.9 مليون شخص في ولاية فلوريدا، كما تلقت السلطات المحلية أكثر من 200 ألف بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الجمعة، و138 ألف بلاغ آخر في ولاية كارولينا الشمالية.
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