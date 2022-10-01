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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا إلى 45 شخصا
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا إلى 45 شخصا
أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" إلى 45 شخصا، فيما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 1.2 مليون مشترك. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T16:48+0000
2022-10-01T16:48+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت قناة "سي إن إن" نقلاً عن السلطات المحلية: "لقي ما لا يقل عن 45 شخصا مصرعهم نتيجة الإعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأربعاء الماضي".وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، إن "العاصفة تسببت في أضرار تاريخية للولاية وستستغرق سنوات للتعافي الكامل، هناك أكثر من 1.2 مليون مستهلك لا يزالون دون كهرباء في الولاية".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس الجمعة، إن الدمار الذي خلفه إعصار "إيان" في فلوريدا من المرجح أن يكون من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وأصدر توجيهات باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ الأرواح.وتسببت العاصفة، التي تتجه نحو ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، في حدوث فيضانات وانهيار طرق ومسارات وانقطاع الكهرباء.ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إنه سيتم استخدام المراكب لنقل معدات الإنقاذ إلى الجزر التي دمرها إيان عندما هبط على الشاطئ.وصل إعصار "إيان" إلى الشاطئ بالقرب من فورت مايرز يوم الأربعاء الماضي، ثم زحف ببطء عبر الولاية طوال يوم الخميس مع هطول أمطار غزيرة ورياح مدمرة غمرت الأحياء والشوارع في أورلاندو وسانت أوغسطين ودايتونا بيتش.وتوقع خبراء الأرصاد حدوث عاصفة وفيضانات في ولايات بينها كارولينا الشمالية والجنوبية بعد أن تسببت العاصفة الضخمة في أضرار كارثية في فلوريدا وتركت الناس محاصرين في منازلهم.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مسؤولو-الطوارئ-في-فلوريدا-مقتل-ما-لا-يقل-عن-21-شخصا-بإعصار-إيان-1068455369.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا إلى 45 شخصا

16:48 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Imagesتداعيات إعصار هائل ضرب ولاية لوزيانا الأمريكية، الولايات المتحدة 29 أغسطس 2021
تداعيات إعصار هائل ضرب ولاية لوزيانا الأمريكية، الولايات المتحدة 29 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Images
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أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" إلى 45 شخصا، فيما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 1.2 مليون مشترك.
وأفادت قناة "سي إن إن" نقلاً عن السلطات المحلية: "لقي ما لا يقل عن 45 شخصا مصرعهم نتيجة الإعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأربعاء الماضي".
وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، إن "العاصفة تسببت في أضرار تاريخية للولاية وستستغرق سنوات للتعافي الكامل، هناك أكثر من 1.2 مليون مستهلك لا يزالون دون كهرباء في الولاية".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس الجمعة، إن الدمار الذي خلفه إعصار "إيان" في فلوريدا من المرجح أن يكون من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وأصدر توجيهات باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ الأرواح.
وتسببت العاصفة، التي تتجه نحو ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، في حدوث فيضانات وانهيار طرق ومسارات وانقطاع الكهرباء.
ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إنه سيتم استخدام المراكب لنقل معدات الإنقاذ إلى الجزر التي دمرها إيان عندما هبط على الشاطئ.
وصل إعصار "إيان" إلى الشاطئ بالقرب من فورت مايرز يوم الأربعاء الماضي، ثم زحف ببطء عبر الولاية طوال يوم الخميس مع هطول أمطار غزيرة ورياح مدمرة غمرت الأحياء والشوارع في أورلاندو وسانت أوغسطين ودايتونا بيتش.
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مسؤولو الطوارئ في فلوريدا: مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا بإعصار "إيان"
أمس, 17:06 GMT
وتوقع خبراء الأرصاد حدوث عاصفة وفيضانات في ولايات بينها كارولينا الشمالية والجنوبية بعد أن تسببت العاصفة الضخمة في أضرار كارثية في فلوريدا وتركت الناس محاصرين في منازلهم.
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