https://sputnikarabic.ae/20221005/ارتفاع-أسعار-الغاز-الطبيعي-عالميا-في-أغسطس-250-على-أساس-سنوي-1068643627.html
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا في أغسطس 250% على أساس سنوي
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا في أغسطس 250% على أساس سنوي
أعلنت منظمة التجارة العالمية، أن أسعار الطاقة عالميا، ارتفعت في أغسطس/ آب، بنسبة 78 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 250 في المئة عن نفس... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T10:54+0000
2022-10-05T10:54+0000
2022-10-05T10:54+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
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جنيف - سبوتنيك. وذكرت المنظمة في تقريرها، اليوم الأربعاء أن "الأزمة الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، لا سيما الوقود والغذاء والأسمدة... في آب/ أغسطس، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 78 % على أساس سنوي، بقيادة الغاز الطبيعي، الذي ارتفع بنسبة 250 %".في سياق متصل، اتهم وزير الاقتصاد الألماني الولايات المتحدة والدول الأخرى "الصديقة" الموردة للغاز بأنها تفرض أسعارا فلكية لإمداداتها، مما يشير إلى أنها تحاول الاستفادة من الأزمة الأوكرانية.ودعا الوزير إلى مزيد من التضامن من جانب الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بمساعدة حلفائها الذين يعانون من ضغوط الطاقة في أوروبا.كان سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أكد أن تخريب خطوط "نورد ستريم" سيكون له عواقب كبيرة على سكان أوروبا.وقال باتروشيف في اجتماع حول الأمن في شبه جزيرة القرم، "إن التخريب المدبر لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2 ليس سوى عمل إرهابي دولي، يمكن أن تكون عواقبه كبيرة لسكان أوروبا. من الواضح أن الولايات المتحدة هي المستفيد، اقتصاديا بشكل أساسي".
https://sputnikarabic.ae/20221005/ألمانيا-تتهم-أمريكا-بالتربح-من-الأزمة-الأوكرانية-عبر-فرض-أسعار-فلكية-للغاز-1068642399.html
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أخبار ألمانيا, اقتصاد
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا في أغسطس 250% على أساس سنوي
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أعلنت منظمة التجارة العالمية، أن أسعار الطاقة عالميا، ارتفعت في أغسطس/ آب، بنسبة 78 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 250 في المئة عن نفس الشهر.
جنيف - سبوتنيك. وذكرت المنظمة في تقريرها، اليوم الأربعاء أن "الأزمة الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، لا سيما الوقود والغذاء والأسمدة... في آب/ أغسطس، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 78 % على أساس سنوي، بقيادة الغاز الطبيعي، الذي ارتفع بنسبة 250 %".
في سياق متصل، اتهم وزير الاقتصاد الألماني الولايات المتحدة والدول الأخرى "الصديقة" الموردة للغاز بأنها تفرض أسعارا فلكية لإمداداتها، مما يشير إلى أنها تحاول الاستفادة من الأزمة الأوكرانية.
وذكر هابيك أن "بعض البلدان، بما في ذلك الصديقة، تحقق أحيانا أسعارا
فلكية (لمبيعات الغاز). بالطبع، هذا يجلب معه مشاكل يجب أن نتحدث عنها".
ودعا الوزير إلى مزيد من التضامن من جانب الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بمساعدة حلفائها الذين يعانون من ضغوط الطاقة في أوروبا.
كان سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أكد أن تخريب خطوط "نورد ستريم" سيكون له عواقب كبيرة على سكان أوروبا.
وقال باتروشيف في اجتماع حول الأمن في شبه جزيرة القرم، "إن التخريب المدبر لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2 ليس سوى عمل إرهابي دولي، يمكن أن تكون عواقبه كبيرة لسكان أوروبا. من الواضح أن الولايات المتحدة هي المستفيد، اقتصاديا بشكل أساسي".