https://sputnikarabic.ae/20221005/الأمم-المتحدة-تطالب-كوريا-الشمالية-بالوقف-الفوري-للأنشطة-المزعزعة-للاستقرار-1068671223.html

الأمم المتحدة تطالب كوريا الشمالية بالوقف الفوري للأنشطة "المزعزعة للاستقرار"

الأمم المتحدة تطالب كوريا الشمالية بالوقف الفوري للأنشطة "المزعزعة للاستقرار"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كوريا الشمالية إلى تجنب أي أنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار بشكل فوري. 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T20:04+0000

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2022-10-05T20:04+0000

كوريا الشمالية

منظمة الأمم المتحدة

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد محمد خياري، اليوم الأربعاء: "الأمين العام دعا كوريا الشمالية لوقف أي أعمال مزعزعة للاستقرار والامتثال بشكل كامل لالتزاماتها الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".تأتي دعوة الأمين العام في اليوم التالي لإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى حلق فوق الأراضي اليابانية.وهذا الصاروخ هو الأول من نوعه منذ 2017 ويشكل تصعيدا في حملة التجارب على الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ.وعلى إثر ذلك، طلبت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث عملية الإطلاق الأخيرة لكوريا الشمالية.وأجرت كوريا الشمالية اختبارات لإطلاق نحو 40 صاروخا خلال نحو 20 فعالية إطلاق هذا العام، لكن تجربة الثلاثاء كانت الأكثر استفزازا حتى الآن.يأتي هذا في الوقت الذي يرفض فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون العودة للدبلوماسية النووية مع الولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221005/معلومات-عن-الصاروخ-التكتيكي-الذي-أطلقته-سيئول-ردا-على-كوريا-الشمالية-1068663702.html

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