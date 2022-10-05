https://sputnikarabic.ae/20221005/معلومات-عن-الصاروخ-التكتيكي-الذي-أطلقته-سيئول-ردا-على-كوريا-الشمالية-1068663702.html
معلومات عن الصاروخ التكتيكي الذي أطلقته سيئول ردا على كوريا الشمالية
معلومات عن الصاروخ التكتيكي الذي أطلقته سيئول ردا على كوريا الشمالية
نشرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية صورة ترصد لحظة إطلاق صاروخ "أتاكمز" التكتيكي بعيد المدى، مشيرة إلى أن الهدف من إطلاقه هو إظهار قدرتها على تنفيذ هجمات دقيقة... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T15:38+0000
2022-10-05T15:38+0000
2022-10-05T15:38+0000
رصد عسكري
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وقالت الوزارة إن عملية الإطلاق جرت خلال مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، على الأراضي الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أنها شملت 4 صواريخ تكتيكية من هذا الطراز.يتم تطوير الصاروخ بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وهو صاروخ باليستي "أرض - أرض" بعيد المدى يمكن إطلاقه من منصات متحركة مثل راجمات الصواريخ "إم - 270".ويتم استخدام هذا الصاروخ للوصول إلى الأهداف الأرضية التي لا يمكن لوحدات المدفعية التقليدية الوصول إليها.ما هي المواصفات الفنية للصاروخ؟ويوجد عدة نسخ من الصاروخ تختلف فيما بينها وفقا لطبيعة المهام المخصصة لها، خاصة فيما يتعلق بالمدى، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.وبدأت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية، الجمعة الماضي، بأول تدريب عسكري مشترك ضد الغواصات في البحر الشرقي بمشاركة قوات الدفاع الذاتي اليابانية.وأطلقت كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، صاروخا باليستيا في اتجاه بحر اليابان، في التجربة الصاروخية رقم 5 خلال أشهر.
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رصد عسكري
معلومات عن الصاروخ التكتيكي الذي أطلقته سيئول ردا على كوريا الشمالية
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نشرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية صورة ترصد لحظة إطلاق صاروخ "أتاكمز" التكتيكي بعيد المدى، مشيرة إلى أن الهدف من إطلاقه هو إظهار قدرتها على تنفيذ هجمات دقيقة وضاربة ضد كوريا الشمالية.
وقالت الوزارة إن عملية الإطلاق جرت خلال مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، على الأراضي الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أنها شملت 4 صواريخ تكتيكية
من هذا الطراز.
يتم تطوير الصاروخ بواسطة الولايات المتحدة
الأمريكية وهو صاروخ باليستي "أرض - أرض" بعيد المدى يمكن إطلاقه من منصات متحركة مثل راجمات الصواريخ "إم - 270".
ويتم استخدام هذا الصاروخ للوصول إلى الأهداف الأرضية
التي لا يمكن لوحدات المدفعية التقليدية الوصول إليها.
ما هي المواصفات الفنية للصاروخ؟
التصنيف: صاروخ باليستي قصير المدى.
وزن الرأس الحربي: يتراوح بين 160 و560 كيلوغراما.
الدفع: يتكون من مرحلة واحدة ويعمل بالوقود الصلب.
ويوجد عدة نسخ من الصاروخ تختلف فيما بينها وفقا لطبيعة المهام المخصصة لها، خاصة فيما يتعلق بالمدى، حسبما ذكر
موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.
وبدأت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية، الجمعة الماضي، بأول تدريب عسكري مشترك ضد الغواصات في البحر الشرقي بمشاركة قوات الدفاع الذاتي اليابانية.
وأطلقت كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، صاروخا باليستيا في اتجاه بحر اليابان
، في التجربة الصاروخية رقم 5 خلال أشهر.