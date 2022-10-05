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https://sputnikarabic.ae/20221005/معلومات-عن-الصاروخ-التكتيكي-الذي-أطلقته-سيئول-ردا-على-كوريا-الشمالية-1068663702.html
معلومات عن الصاروخ التكتيكي الذي أطلقته سيئول ردا على كوريا الشمالية
معلومات عن الصاروخ التكتيكي الذي أطلقته سيئول ردا على كوريا الشمالية
نشرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية صورة ترصد لحظة إطلاق صاروخ "أتاكمز" التكتيكي بعيد المدى، مشيرة إلى أن الهدف من إطلاقه هو إظهار قدرتها على تنفيذ هجمات دقيقة... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T15:38+0000
2022-10-05T15:38+0000
رصد عسكري
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وقالت الوزارة إن عملية الإطلاق جرت خلال مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، على الأراضي الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أنها شملت 4 صواريخ تكتيكية من هذا الطراز.يتم تطوير الصاروخ بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وهو صاروخ باليستي "أرض - أرض" بعيد المدى يمكن إطلاقه من منصات متحركة مثل راجمات الصواريخ "إم - 270".ويتم استخدام هذا الصاروخ للوصول إلى الأهداف الأرضية التي لا يمكن لوحدات المدفعية التقليدية الوصول إليها.ما هي المواصفات الفنية للصاروخ؟ويوجد عدة نسخ من الصاروخ تختلف فيما بينها وفقا لطبيعة المهام المخصصة لها، خاصة فيما يتعلق بالمدى، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.وبدأت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية، الجمعة الماضي، بأول تدريب عسكري مشترك ضد الغواصات في البحر الشرقي بمشاركة قوات الدفاع الذاتي اليابانية.وأطلقت كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، صاروخا باليستيا في اتجاه بحر اليابان، في التجربة الصاروخية رقم 5 خلال أشهر.
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رصد عسكري
رصد عسكري

معلومات عن الصاروخ التكتيكي الذي أطلقته سيئول ردا على كوريا الشمالية

15:38 GMT 05.10.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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نشرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية صورة ترصد لحظة إطلاق صاروخ "أتاكمز" التكتيكي بعيد المدى، مشيرة إلى أن الهدف من إطلاقه هو إظهار قدرتها على تنفيذ هجمات دقيقة وضاربة ضد كوريا الشمالية.
وقالت الوزارة إن عملية الإطلاق جرت خلال مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، على الأراضي الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أنها شملت 4 صواريخ تكتيكية من هذا الطراز.
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فيديو الصاروخ الروسي "كينجال" الخارق للصوت أرعب الإعلام الغربي
12 مارس 2018, 17:44 GMT
يتم تطوير الصاروخ بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وهو صاروخ باليستي "أرض - أرض" بعيد المدى يمكن إطلاقه من منصات متحركة مثل راجمات الصواريخ "إم - 270".
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05:02 GMT
ويتم استخدام هذا الصاروخ للوصول إلى الأهداف الأرضية التي لا يمكن لوحدات المدفعية التقليدية الوصول إليها.

ما هي المواصفات الفنية للصاروخ؟

الطول: 3.98 متر.
القطر: 61 سنتيمترا.
التصنيف: صاروخ باليستي قصير المدى.
وزن الرأس الحربي: يتراوح بين 160 و560 كيلوغراما.
الدفع: يتكون من مرحلة واحدة ويعمل بالوقود الصلب.
ويوجد عدة نسخ من الصاروخ تختلف فيما بينها وفقا لطبيعة المهام المخصصة لها، خاصة فيما يتعلق بالمدى، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.
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جيش كوريا الجنوبية يحدد مسار صاروخ بوينغ يانغ الذي أطلقته صباح اليوم... مر فوق اليابان
أمس, 11:08 GMT
وبدأت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية، الجمعة الماضي، بأول تدريب عسكري مشترك ضد الغواصات في البحر الشرقي بمشاركة قوات الدفاع الذاتي اليابانية.
وأطلقت كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، صاروخا باليستيا في اتجاه بحر اليابان، في التجربة الصاروخية رقم 5 خلال أشهر.
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