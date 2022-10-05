عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221005/الخارجية-الروسية-تؤكد-زيارة-رافائيل-غروسي-إلى-موسكو--1068638888.html
الخارجية الروسية تؤكد زيارة رافائيل غروسي إلى موسكو
الخارجية الروسية تؤكد زيارة رافائيل غروسي إلى موسكو
أكدت الخارجية الروسية أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سيجري زيارة إلى موسكو في إطار المفاوضات بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T09:31+0000
2022-10-05T09:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
زيارة
موسكو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063331140_0:124:3421:2048_1920x0_80_0_0_5de256081de33e8abf82b8ae2cf7249b.jpg
قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، "أؤكد التقارير التي تفيد بأنه (غروسي) سيأتي إلى كييف، ومن ثم إلى موسكو. من حيث الوقت، ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة".هذا وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الثلاثاء، أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي سيقوم بزيارة هذا الأسبوع إلى كييف وثم موسكو، في إطار مواصلة مشاورات إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وجاء في بيان الوكالة: "المدير العام غروسي سيتوجه إلى كييف ثم إلى موسكو، في وقت لاحق هذا الأسبوع، لمواصلة مشاوراته التي تهدف إلى تنسيق وإنشاء منطقة آمنة وحماية نووية حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية".أكد غروسي، في وقت سابق، استعداده لمواصلة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول، دعا غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20221004/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-غروسي-يزور-كييف-وموسكو-هذا-الأسبوع-1068621765.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063331140_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_e173ffa7c6285096f74bd252ae6e4204.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, زيارة, موسكو
روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, زيارة, موسكو

الخارجية الروسية تؤكد زيارة رافائيل غروسي إلى موسكو

09:31 GMT 05.10.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMARرافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 9 يونيو/ حزيران 2022
رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 9 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
تابعنا عبرTelegram
أكدت الخارجية الروسية أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سيجري زيارة إلى موسكو في إطار المفاوضات بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه النووية.
قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، "أؤكد التقارير التي تفيد بأنه (غروسي) سيأتي إلى كييف، ومن ثم إلى موسكو. من حيث الوقت، ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف "السؤال، بالطبع مهم. هذه الجولة تتم في إطار تطوير الزيارة التي قام بها إلى محطة زابوروجيه النووية...تم طرح عدد من الأفكار، التي تتم مناقشتها الآن مع الخبراء، المهمة هي السلامة النووية واستبعاد قصف محطة زابوروجيه النووية من قبل الجانب الأوكراني والتشغيل العادي للمحطة".

هذا وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الثلاثاء، أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي سيقوم بزيارة هذا الأسبوع إلى كييف وثم موسكو، في إطار مواصلة مشاورات إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: غروسي يزور كييف وموسكو هذا الأسبوع
أمس, 18:54 GMT
وجاء في بيان الوكالة: "المدير العام غروسي سيتوجه إلى كييف ثم إلى موسكو، في وقت لاحق هذا الأسبوع، لمواصلة مشاوراته التي تهدف إلى تنسيق وإنشاء منطقة آمنة وحماية نووية حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
أكد غروسي، في وقت سابق، استعداده لمواصلة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول، دعا غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала