https://sputnikarabic.ae/20221005/الخارجية-الروسية-تؤكد-زيارة-رافائيل-غروسي-إلى-موسكو--1068638888.html

الخارجية الروسية تؤكد زيارة رافائيل غروسي إلى موسكو

الخارجية الروسية تؤكد زيارة رافائيل غروسي إلى موسكو

أكدت الخارجية الروسية أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سيجري زيارة إلى موسكو في إطار المفاوضات بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه... 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T09:31+0000

2022-10-05T09:31+0000

2022-10-05T09:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

زيارة

موسكو

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قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، "أؤكد التقارير التي تفيد بأنه (غروسي) سيأتي إلى كييف، ومن ثم إلى موسكو. من حيث الوقت، ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة".هذا وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الثلاثاء، أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي سيقوم بزيارة هذا الأسبوع إلى كييف وثم موسكو، في إطار مواصلة مشاورات إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وجاء في بيان الوكالة: "المدير العام غروسي سيتوجه إلى كييف ثم إلى موسكو، في وقت لاحق هذا الأسبوع، لمواصلة مشاوراته التي تهدف إلى تنسيق وإنشاء منطقة آمنة وحماية نووية حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية".أكد غروسي، في وقت سابق، استعداده لمواصلة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول، دعا غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.

https://sputnikarabic.ae/20221004/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-غروسي-يزور-كييف-وموسكو-هذا-الأسبوع-1068621765.html

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روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, زيارة, موسكو