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https://sputnikarabic.ae/20221005/الرئيس-التشيكي-كأس-العالم-قطر-2022-سيكون-حدثا-مميزا-للغاية-1068666262.html
الرئيس التشيكي: كأس العالم "قطر 2022" سيكون حدثا مميزا للغاية
الرئيس التشيكي: كأس العالم "قطر 2022" سيكون حدثا مميزا للغاية
أعرب ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك، اليوم الأربعاء، عن سعادته بزيارة تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر إلى بلاده. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T16:34+0000
2022-10-05T16:34+0000
قطر
العالم العربي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
التشيك
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وأجرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مقابلة مع ميلوش زيمان، أكد من خلالها أن زيارة تميم بن حمد تعني بدء مرحلة جديدة من التطوير في العلاقات بين قطر وجمهورية التشيك بشأن العديد من المجالات.وبحث زيمان مع أمير قطر العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أوسع، وزيادة التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، وناقشا معا تطورات الأوضاع الدولية الراهنة.وقال الرئيس التشيكي:وأكد ميلوش زيمان أنه يؤيد تعزيز التعاون "مع دول سلمية ومستقرة ومزدهرة، وبالطبع دولة قطر تتحقق فيها هذه الشروط الثلاثة"، مثمنا الدور الذي قامت به قطر كوسيط سلمي وصانع للسلام في أفغانستان.ونقلت الوكالة القطرية عن الرئيس التشيكي اعتقاده بأن كأس العالم "قطر 2022" سيكون حدثا مميزا للغاية، على كافة النواحي، مشيدا بجاهزية قطر واستعداداتها لتنظيم البطولة.
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قطر, العالم العربي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , التشيك
قطر, العالم العربي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , التشيك

الرئيس التشيكي: كأس العالم "قطر 2022" سيكون حدثا مميزا للغاية

16:34 GMT 05.10.2022
© Sputnikالمنتخبات المتأهلة لكأس العالم "قطر 2022"
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
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أعرب ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك، اليوم الأربعاء، عن سعادته بزيارة تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر إلى بلاده.
وأجرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مقابلة مع ميلوش زيمان، أكد من خلالها أن زيارة تميم بن حمد تعني بدء مرحلة جديدة من التطوير في العلاقات بين قطر وجمهورية التشيك بشأن العديد من المجالات.
وبحث زيمان مع أمير قطر العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أوسع، وزيادة التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، وناقشا معا تطورات الأوضاع الدولية الراهنة.
وقال الرئيس التشيكي:
إن أبوابنا مشرعة أمام رجال الأعمال القطريين الراغبين في الاستثمار في مختلف المجالات، ودولة قطر تقوم بزيادة إنتاجها من الغاز، ولهذا فإنه على المدى البعيد قد تكون تلك فرصة جيدة لجمهورية التشيك أيضا.
وأكد ميلوش زيمان أنه يؤيد تعزيز التعاون "مع دول سلمية ومستقرة ومزدهرة، وبالطبع دولة قطر تتحقق فيها هذه الشروط الثلاثة"، مثمنا الدور الذي قامت به قطر كوسيط سلمي وصانع للسلام في أفغانستان.
ونقلت الوكالة القطرية عن الرئيس التشيكي اعتقاده بأن كأس العالم "قطر 2022" سيكون حدثا مميزا للغاية، على كافة النواحي، مشيدا بجاهزية قطر واستعداداتها لتنظيم البطولة.
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