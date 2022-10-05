https://sputnikarabic.ae/20221005/باتروشيف-يحذر-من-عواقب-خطيرة-على-أوروبا-بعد-تفجيرات-خطوط-نورد-ستريم-1068634732.html
باتروشيف يحذر من عواقب خطيرة على أوروبا بعد تفجيرات خطوط "نورد ستريم"
باتروشيف يحذر من عواقب خطيرة على أوروبا بعد تفجيرات خطوط "نورد ستريم"
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، على أن تخريب خطوط "نورد ستريم" سيكون له عواقب كبيرة على سكان أوروبا. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T07:51+0000
2022-10-05T07:51+0000
2022-10-05T07:51+0000
روسيا
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وقال باتروشيف في اجتماع حول الأمن في شبه جزيرة القرم، "إن التخريب المدبر لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2 ليس سوى عمل إرهابي دولي، يمكن أن تكون عواقبه كبيرة لسكان أوروبا. من الواضح أن الولايات المتحدة هي المستفيد، اقتصاديا بشكل أساسي".ووفقا لباتروشيف "لطالما تصرف الأنجلوساكسونيون بهذه الطريقة، في كل مرة يطلقون العنان للحروب في جميع أنحاء العالم". قائلا: "إن سياسة الثقة بالنفس والأنانية للترادف الأنجلو أمريكي تخلق بؤر توتر عديدة في مناطق مختلفة، وتضع العديد من البلدان والشعوب على شفا البقاء. واليوم، لا تستطيع واشنطن ولندن الهدوء بسبب الخوف من فقدان هيمنتهما. ويحاولون إشعال المزيد والمزيد من الصراعات الجديدة، بما في ذلك على طول محيط قوى نووية مثل روسيا والصين".وشدد باتروشيف على أنه "من المهم بالنسبة لهم زيادة عدم الاستقرار، ودفع أوروبا ضد روسيا في مواجهة عسكرية، بحيث ينتقل رأس المال والإنتاج والمتخصصون ذوو القيمة عبر المحيط إليهم".
https://sputnikarabic.ae/20221005/باتروشيف-الدول-الأنجلوسكسونية-تريد-دفع-روسيا-وأوروبا-لمواجهة-عسكرية-تحقيقا-لمصالحها-1068630813.html
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روسيا
باتروشيف يحذر من عواقب خطيرة على أوروبا بعد تفجيرات خطوط "نورد ستريم"
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صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، على أن تخريب خطوط "نورد ستريم" سيكون له عواقب كبيرة على سكان أوروبا.
وقال باتروشيف في اجتماع حول الأمن في شبه جزيرة القرم، "إن التخريب المدبر لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2 ليس سوى عمل إرهابي دولي، يمكن أن تكون عواقبه كبيرة لسكان أوروبا. من الواضح أن الولايات المتحدة هي المستفيد، اقتصاديا بشكل أساسي".
ووفقا لباتروشيف "لطالما تصرف الأنجلوساكسونيون بهذه الطريقة، في كل مرة يطلقون العنان للحروب في جميع أنحاء العالم". قائلا: "إن سياسة الثقة بالنفس والأنانية للترادف الأنجلو أمريكي تخلق بؤر توتر عديدة في مناطق مختلفة، وتضع العديد من البلدان والشعوب على شفا البقاء. واليوم، لا تستطيع واشنطن ولندن الهدوء بسبب الخوف من فقدان هيمنتهما. ويحاولون إشعال المزيد والمزيد من الصراعات الجديدة، بما في ذلك على طول محيط قوى نووية مثل روسيا والصين".
وشدد باتروشيف على أنه "من المهم بالنسبة لهم زيادة عدم الاستقرار
، ودفع أوروبا ضد روسيا في مواجهة عسكرية، بحيث ينتقل رأس المال والإنتاج والمتخصصون ذوو القيمة عبر المحيط إليهم".