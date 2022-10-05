https://sputnikarabic.ae/20221005/بعد-إعلانه-عن-استمرار-الصفقة-ماسك-يكشف-سر-شرائه-تويتر-1068637720.html

بعد إعلانه عن استمرار الصفقة... ماسك يكشف سر شرائه "تويتر"

بعد إعلانه عن استمرار الصفقة... ماسك يكشف سر شرائه "تويتر"

كشف الملياردير إيلون ماسك السبب في تغيير رأيه خلال الساعات الماضية، مؤكداً أنه مستعد لإعادة إحياء صفقة شراء شبكة التواصل الاجتماعي الكبرى "تويتر" بمبلغ 44... 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T08:57+0000

2022-10-05T08:57+0000

2022-10-05T09:03+0000

إيلون ماسك

تويتر

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وقال ماسك عبر "تويتر" صباح اليوم الأربعاء، إن شراء عملاق التواصل الاجتماعي سيسرع من طموحه لإنشاء "تطبيق كل شيء" الذي يسميه "إكس".وفي رد على تعليق لأحد المتابعين سأله ألم يكن من الأسهل أن تبدأ "إكس" من الصفر، قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" "من المحتمل أن يسرع شراء تويتر تطبيق إكس بواقع 3 إلى 5 سنوات".لكنه عاد وأوضح أن تقديره هذا قد يكون خاطئاً.وأعاد الملياردير إيلون ماسك إحياء عرضه لشراء شركة "تويتر" بسعر العرض الأصلي البالغ 54.20 دولار للسهم، مما قد يجنبه معركة في قاعة المحكمة حول واحدة من أكثر عمليات الاستحواذ إثارة للجدل في التاريخ الحديث.وقدم ماسك الاقتراح في رسالة إلى "تويتر" يوم الاثنين، وفقا لإفادة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ارتفع سهم الشركة بنسبة تصل إلى 23% بعد توقف الأنباء، وقالت "تويتر" إنها تلقت الرسالة وتعتزم إغلاق الصفقة بالسعر الأصلي، دون التعليق على وجه التحديد على كيفية ردها على ماسك.بالنسبة لشبكة التواصل الاجتماعي، فإن المضي قدما في شروط ماسك الأصلية يبشر بمستقبل تحت حكم الملياردير الذي قضى شهورا في انتقاد إدارتها علنا والتشكيك في قيمتها وتغيير رأيه.وهذا يعني أيضا أن ادعاءاته المتنازع عليها – حول أن "تويتر" كانت تكذب بشأن حجم الحسابات الروبوتية - من غير المحتمل أن يتم فحصها في قاعة المحكمة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".ومنذ يوليو الماضي، تقوم إدارة تويتر بملاحقة ماسك قضائيا لإرغامه على الالتزام بعقد الاستحواذ الموقع نهاية أبريل/نيسان الماضي.ووفقا لتويتر، فإن ماسك يتذرع بقضية الحسابات المزيفة للتملص من صفقة الاستحواذ على تويتر في ظل تراجع أسهم الشركة بالبورصة خلال الأشهر الماضية.

https://sputnikarabic.ae/20221004/ماسك-يعيد-إحياء-عرضه-لشراء-تويتر-مقابل-44-مليار-دولار-تجنبا-للمحاكمة-1068624659.html

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إيلون ماسك, تويتر