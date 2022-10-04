https://sputnikarabic.ae/20221004/ماسك-يعيد-إحياء-عرضه-لشراء-تويتر-مقابل-44-مليار-دولار-تجنبا-للمحاكمة-1068624659.html

ماسك يعيد إحياء عرضه لشراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار تجنبا للمحاكمة

ماسك يعيد إحياء عرضه لشراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار تجنبا للمحاكمة

أعاد الملياردير إيلون ماسك إحياء عرضه لشراء شركة "تويتر" بسعر العرض الأصلي البالغ 54.20 دولار للسهم، مما قد يجنبه معركة في قاعة المحكمة حول واحدة من أكثر... 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T20:31+0000

2022-10-04T20:31+0000

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اقتصاد

العالم

إيلون ماسك

تويتر

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قدم ماسك الاقتراح في رسالة إلى "تويتر" يوم الاثنين، وفقا لإفادة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ارتفع سهم الشركة بنسبة تصل إلى 23% بعد توقف الأنباء، وقالت "تويتر" إنها تلقت الرسالة وتعتزم إغلاق الصفقة بالسعر الأصلي، دون التعليق على وجه التحديد على كيفية ردها على ماسك.بالنسبة لشبكة التواصل الاجتماعي، فإن المضي قدما في شروط ماسك الأصلية يبشر بمستقبل تحت حكم الملياردير الذي قضى شهورا في انتقاد إدارتها علنا والتشكيك في قيمتها وتغيير رأيه.وهذا يعني أيضا أن ادعاءاته المتنازع عليها – حول أن "تويتر" كانت تكذب بشأن حجم الحسابات الروبوتية - من غير المحتمل أن يتم فحصها في قاعة المحكمة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".حاول ماسك منذ أشهر التراجع عن عقده للاستحواذ على "تويتر"، الموقع في أبريل/ نيسان. بدأ الملياردير في إظهار علامات ندم بعد فترة وجيزة من الإعلان عن الصفقة، زاعما أن الشركة ضللته بشأن حجم قاعدة مستخدميه وانتشار الحسابات الآلية المعروفة.انسحب ماسك رسميا من الاتفاقية في يوليو/ تموز، ورفعت "تويتر" دعوى قضائية ضده في محكمة ديلاوير تشانسري لإجباره على المضي قدما في عملية الشراء. من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول.طلب القاضي في ديلاوير، يوم الثلاثاء، من كلا الجانبين العودة إليه باقتراح حول كيفية استمرار القضية الآن. قال شخص مطلع على الأمر للوكالة إن الخيارات تشمل أن تسعى "تويتر" إلى رفض القضية أو جعلها تستمر حتى يتم إغلاق الصفقة.

https://sputnikarabic.ae/20220909/دفاع-إيلون-ماسك-تويتر-دفعت-ملايين-الدولارات-لإسكات-كاشف-المخالفات-1067537847.html

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