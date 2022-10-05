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قطر: سنزود أوروبا بانتظام بنحو 15 مليون طن من الغاز الطبيعي
قطر: سنزود أوروبا بانتظام بنحو 15 مليون طن من الغاز الطبيعي
قال وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي، اليوم الأربعاء، إن الدوحة وعدت بتزويد أوروبا بما يتراوح بين 12 مليون و15 مليون طن من الغاز الطبيعي إذا استمرت الدول... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T14:37+0000
2022-10-05T14:37+0000
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موسكو- سبوتنيك. ونقل حساب منتدى "معلومات الطاقة" على "تويتر" عن الكعبي قوله إن "ما بين 12 و15 مليون طن من الغاز الطبيعي القطري ستصل باستمرار إلى أوروبا إذا استمر الوضع على ما هو عليه".وذكر الوزير في كلمة أمام منتدى "معلومات الطاقة 2022" في لندن، إن فرق المشاريع القطرية التي تعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تكافح للوفاء بالمواعيد النهائية والحفاظ على الميزانية.وأضاف أن الدولة تتوقع "قفزة هائلة في الإنتاج"، مشيرا إلى أنه "في سوق أوروبية مركزية من الصعب الحصول على إمدادات قوية تعتمد على هذا المحور"، وأنه لن يكون هناك ذروة في استهلاك الغاز خلال العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة.في أبريل/ نيسان 2017، أعلنت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة عن توسيع حقل الغاز الطبيعي العملاق في حقل الشمال بعد إلغاء الحظر المفروض ذاتيا على تطوير الحقل لمدة 12 عامًا.تتضمن خطة توسعة حقل الشمال إنشاء ستة خطوط للغاز الطبيعي المسال ستزيد طاقته من 77 مليون إلى 126 مليون طن من الغاز سنويا.
https://sputnikarabic.ae/20221005/ألمانيا-تتهم-أمريكا-بالتربح-من-الأزمة-الأوكرانية-عبر-فرض-أسعار-فلكية-للغاز-1068642399.html
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أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار الاتحاد الأوروبي

قطر: سنزود أوروبا بانتظام بنحو 15 مليون طن من الغاز الطبيعي

14:37 GMT 05.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARوزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة القطرية سعد شريدة الكعبي
وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة القطرية سعد شريدة الكعبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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قال وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي، اليوم الأربعاء، إن الدوحة وعدت بتزويد أوروبا بما يتراوح بين 12 مليون و15 مليون طن من الغاز الطبيعي إذا استمرت الدول الأوروبية في مواجهة مشاكل مع مصادر أخرى للطاقة.
موسكو- سبوتنيك. ونقل حساب منتدى "معلومات الطاقة" على "تويتر" عن الكعبي قوله إن "ما بين 12 و15 مليون طن من الغاز الطبيعي القطري ستصل باستمرار إلى أوروبا إذا استمر الوضع على ما هو عليه".
وذكر الوزير في كلمة أمام منتدى "معلومات الطاقة 2022" في لندن، إن فرق المشاريع القطرية التي تعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تكافح للوفاء بالمواعيد النهائية والحفاظ على الميزانية.
وأضاف أن الدولة تتوقع "قفزة هائلة في الإنتاج"، مشيرا إلى أنه "في سوق أوروبية مركزية من الصعب الحصول على إمدادات قوية تعتمد على هذا المحور"، وأنه لن يكون هناك ذروة في استهلاك الغاز خلال العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة.
ناقلة غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
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10:42 GMT
في أبريل/ نيسان 2017، أعلنت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة عن توسيع حقل الغاز الطبيعي العملاق في حقل الشمال بعد إلغاء الحظر المفروض ذاتيا على تطوير الحقل لمدة 12 عامًا.
تتضمن خطة توسعة حقل الشمال إنشاء ستة خطوط للغاز الطبيعي المسال ستزيد طاقته من 77 مليون إلى 126 مليون طن من الغاز سنويا.
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