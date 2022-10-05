https://sputnikarabic.ae/20221005/لبنان-يقدم-مقترحا-إلى-أمريكا-بإجراء-تعديلات-على-مسودة-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1068630596.html
لبنان يقدم مقترحا إلى أمريكا بإجراء تعديلات على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
لبنان يقدم مقترحا إلى أمريكا بإجراء تعديلات على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
قدم لبنان مقترحا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بإجراء تعديلات على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T07:07+0000
2022-10-05T07:07+0000
2022-10-05T07:07+0000
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قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، في حديث مع قناة "إل.بي.سي.آي" اللبنانية، إنه "قدم أمس الثلاثاء لسفيرة الولايات المتحدة في لبنان التعديلات التي تريدها بيروت"، دون الخوض في تفاصيل.وأضاف بو صعب أنه "لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره"، متابعا: "تم التوصل إلى مسودة الاتفاق من خلال التفكير خارج الصندوق".وتحدث الرئيس اللبناني ميشال عون مؤخرا عن انفراجة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن الاتفاق مع لبنان سيمنح إسرائيل الأمن 100 في المئة، وخزان كاريش (للغاز في البحر المتوسط) 100 في المئة، وجزءا من أرباح الخزان اللبناني.ومنذ عام 1996، تحاول إسرائيل ولبنان التوصل إلى حل بشأن التداخل بين مياههما الإقليمية التي يوجد تحتها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وعندما يكتمل ترسيم الحدود البحرية سيكون بمقدور لبنان استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بدأت في 2020 بوساطة أمريكية، وأعلن لبنان في البداية حيازته على 860 كيلومترا مربعا من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترا مربعا إضافيا يشمل جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20221003/ميقاتي-اللجنة-التقنية-أخذت-بملاحظاتنا-في-ملف-ترسيم-الحدود-وقريبا-نرسل-ردنا-إلى-الوسيط-الأمريكي-1068580563.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان يقدم مقترحا إلى أمريكا بإجراء تعديلات على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
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قدم لبنان مقترحا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بإجراء تعديلات على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.
قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، في حديث مع قناة
"إل.بي.سي.آي" اللبنانية، إنه "قدم أمس الثلاثاء لسفيرة الولايات المتحدة في لبنان التعديلات التي تريدها بيروت"، دون الخوض في تفاصيل.
وأضاف بو صعب أنه "لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره"، متابعا: "تم التوصل إلى مسودة الاتفاق من خلال التفكير خارج الصندوق".
وتحدث الرئيس اللبناني ميشال عون مؤخرا عن انفراجة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
، مؤكدا أن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن الاتفاق مع لبنان سيمنح إسرائيل الأمن 100 في المئة، وخزان كاريش (للغاز في البحر المتوسط) 100 في المئة، وجزءا من أرباح الخزان اللبناني.
ومنذ عام 1996، تحاول إسرائيل ولبنان التوصل إلى حل بشأن التداخل بين مياههما الإقليمية التي يوجد تحتها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وعندما يكتمل ترسيم الحدود البحرية سيكون بمقدور لبنان استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بدأت في 2020 بوساطة أمريكية، وأعلن لبنان في البداية حيازته على 860 كيلومترا مربعا من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترا مربعا إضافيا يشمل جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.