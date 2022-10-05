https://sputnikarabic.ae/20221005/مقتل-شاب-فلسطيني-وإصابة-أربعة-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شرقي-مدينة-نابلس-1068659443.html
مقتل شاب فلسطيني وإصابة أربعة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة نابلس
مقتل شاب فلسطيني وإصابة أربعة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة نابلس
قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية دير الحطب في نابلس شمالي الضفة الغربية. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T14:25+0000
2022-10-05T14:25+0000
2022-10-05T14:25+0000
أخبار فلسطين اليوم
مقتل
نابلس
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رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء: "استشهد الشاب علاء ناصر أحمد زغل (21 عاما)، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس، أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في دير الحطب شرق نابلس".وأكدت الصحة الفلسطينية إصابة أربعة فلسطينيين بينهم صحفيان أصيبوا بالرصاص.يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة دير الحطب وحاصرت منزل الشاب سلمان عمران وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي كما أغلقت الطريق المؤدية إلى قرى: عزموط، وسالم، ودير الحطب.وتعاني مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.
https://sputnikarabic.ae/20220923/إصابات-خلال-قمع-الجيش-الإسرائيلي-فعاليات-ضد-الاستيطان-في-الضفة-الغربية-1068157501.html
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أخبار فلسطين اليوم, مقتل, نابلس
أخبار فلسطين اليوم, مقتل, نابلس
مقتل شاب فلسطيني وإصابة أربعة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة نابلس
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قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية دير الحطب في نابلس شمالي الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء: "استشهد الشاب علاء ناصر أحمد زغل (21 عاما)، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس، أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في دير الحطب شرق نابلس".
وبحسب الصحة الفلسطينية، فإن الشاب زغل أصيب بالرصاص الحي في الرأس نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أعلنت وزارة الصحة عن مقتله.
وأكدت الصحة الفلسطينية إصابة أربعة فلسطينيين بينهم صحفيان أصيبوا بالرصاص.
يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة دير الحطب وحاصرت منزل الشاب سلمان عمران وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي كما أغلقت الطريق المؤدية إلى قرى: عزموط، وسالم، ودير الحطب.
وتعاني مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.