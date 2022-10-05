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https://sputnikarabic.ae/20221005/نتنياهو-يتعرض-لوعكة-صحية-أثناء-صلاته-داخل-كنيس-في-القدس-ولابيد-يعلق-1068667628.html
نتنياهو يتعرض لوعكة صحية أثناء صلاته داخل كنيس في القدس... ولابيد يعلق
نتنياهو يتعرض لوعكة صحية أثناء صلاته داخل كنيس في القدس... ولابيد يعلق
تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، لوعكة صحية أثناء صلاته داخل كنيس في القدس، ونقل على إثرها إلى مستشفى شعاري تسيدك في... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T17:05+0000
2022-10-05T17:05+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
القدس
أخبار العالم العربي
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو قد تعرض لوعكة صحية خلال أدائه لصلاة "النعيلاه" (تتلى في يوم الغفران) وتم نقله، على الفور، إلى المركز الطبي في شعاري تسيدك في جبل هرتزل في مدينة القدس المحتلة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن تعرضه للوعكة الصحية، أن "بيبي" خضع لسلسلة فحوصات طبية عاجلة، وهو على ما يرام وخرج من المركز الطبي بشكل طبيعي.وشدد مكتب نتنياهو على أن رئيس الوزراء السابق سيخضع لمجموعة جديدة من الفحوصات الطبية في المركز الطبي، في وقت لاحق، من أجل إزالة الشك والطمأنينة على صحته.ومن جانبه، أعرب يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي عن أمنيته بالشفاء العاجل والتام لنتنياهو.ويذكر أن صلاة "نعيلاه" تعني "صلاة الختام" باللغة العبرية، وتعني أيضا "إغلاق البوابة"، وكانت تُقام في الماضي داخل الهيكل قبل إغلاق البوابات وفي أيام الصوم، ولكنها لا تُتلى الآن إلا في يوم الغفران، الذي يصادف اليوم الخامس من أكتوبر/تشرين الأول.
إسرائيل
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, القدس, أخبار العالم العربي
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, القدس, أخبار العالم العربي

نتنياهو يتعرض لوعكة صحية أثناء صلاته داخل كنيس في القدس... ولابيد يعلق

17:05 GMT 05.10.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
 زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON
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تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، لوعكة صحية أثناء صلاته داخل كنيس في القدس، ونقل على إثرها إلى مستشفى شعاري تسيدك في المدينة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو قد تعرض لوعكة صحية خلال أدائه لصلاة "النعيلاه" (تتلى في يوم الغفران) وتم نقله، على الفور، إلى المركز الطبي في شعاري تسيدك في جبل هرتزل في مدينة القدس المحتلة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن تعرضه للوعكة الصحية، أن "بيبي" خضع لسلسلة فحوصات طبية عاجلة، وهو على ما يرام وخرج من المركز الطبي بشكل طبيعي.
وشدد مكتب نتنياهو على أن رئيس الوزراء السابق سيخضع لمجموعة جديدة من الفحوصات الطبية في المركز الطبي، في وقت لاحق، من أجل إزالة الشك والطمأنينة على صحته.
ومن جانبه، أعرب يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي عن أمنيته بالشفاء العاجل والتام لنتنياهو.
ويذكر أن صلاة "نعيلاه" تعني "صلاة الختام" باللغة العبرية، وتعني أيضا "إغلاق البوابة"، وكانت تُقام في الماضي داخل الهيكل قبل إغلاق البوابات وفي أيام الصوم، ولكنها لا تُتلى الآن إلا في يوم الغفران، الذي يصادف اليوم الخامس من أكتوبر/تشرين الأول.
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