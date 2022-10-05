نتنياهو يتعرض لوعكة صحية أثناء صلاته داخل كنيس في القدس... ولابيد يعلق
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON
تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، لوعكة صحية أثناء صلاته داخل كنيس في القدس، ونقل على إثرها إلى مستشفى شعاري تسيدك في المدينة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو قد تعرض لوعكة صحية خلال أدائه لصلاة "النعيلاه" (تتلى في يوم الغفران) وتم نقله، على الفور، إلى المركز الطبي في شعاري تسيدك في جبل هرتزل في مدينة القدس المحتلة.
ראש האופוזיציה נתניהו חש ברע במהלך תפילה בבית כנסת, ופונה לביה"ח שערי צדק@Segev_Yuval— גלצ (@GLZRadio) October 5, 2022
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن تعرضه للوعكة الصحية، أن "بيبي" خضع لسلسلة فحوصات طبية عاجلة، وهو على ما يرام وخرج من المركز الطبي بشكل طبيعي.
לשכת נתניהו עידכנה על מצבו לאחר שחש ברע: "ראש הממשלה לשעבר חש לא טוב בבית הכנסת בזמן תפילת 'נעילה'. הוא עבר סדרת בדיקות במקום שיצאו תקינות, וכעת חש בטוב. למען הסר ספק, ראש הממשלה לשעבר נתניהו מתכוון להגיע באופן עצמאי לבית החולים לבצע בדיקה"@gilicohen10— כאן חדשות (@kann_news) October 5, 2022
وشدد مكتب نتنياهو على أن رئيس الوزراء السابق سيخضع لمجموعة جديدة من الفحوصات الطبية في المركز الطبي، في وقت لاحق، من أجل إزالة الشك والطمأنينة على صحته.
ومن جانبه، أعرب يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي عن أمنيته بالشفاء العاجل والتام لنتنياهو.
מאחל לבנימין נתניהו התאוששות מהירה ורפואה שלמה. רק בריאות.@netanyahu— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 5, 2022
ويذكر أن صلاة "نعيلاه" تعني "صلاة الختام" باللغة العبرية، وتعني أيضا "إغلاق البوابة"، وكانت تُقام في الماضي داخل الهيكل قبل إغلاق البوابات وفي أيام الصوم، ولكنها لا تُتلى الآن إلا في يوم الغفران، الذي يصادف اليوم الخامس من أكتوبر/تشرين الأول.