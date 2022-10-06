https://sputnikarabic.ae/20221006/الأمم-المتحدة-حول-دعوة-زيلينسكي-شن-ضربة-وقائية-ضد-روسيا-مجرد-الحديث-عن-نزاع-نووي-غير-مقبول-1068709220.html

الأمم المتحدة حول دعوة زيلينسكي شن "ضربة وقائية" ضد روسيا: مجرد الحديث عن نزاع نووي غير مقبول

الأمم المتحدة حول دعوة زيلينسكي شن "ضربة وقائية" ضد روسيا: مجرد الحديث عن نزاع نووي غير مقبول

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على مطالب زيلينسكي لحلف "الناتو" شن "ضربة وقائية" ضد روسيا... 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T19:51+0000

2022-10-06T19:51+0000

2022-10-06T19:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال دوجاريك لوكالة "سبوتنيك" عند طلب التعليق على تصريحات زيلينسكي: "فيما يتعلق بأي تصريحات بخصوص استخدام الأسلحة النووية، أود أن أشير إلى ما قاله الأمين العام (للأمم المتحدة) سابقا بشأن هذه القضية. موقفه لم يتغير".وبدوره، شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على ضرورة أن تولي كل دول العالم، من بينها دول أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، اهتماما خاصا لكلمات زيلينسكي بشأن توجيه "ضربة وقائية" ضد روسيا الاتحادية.وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد قال في وقت سابق، خلال كلمة له عبر الفيديو في معهد "لوي" الأسترالي، إن "الناتو يجب أن يشن ضربات (وقائية) ضد روسيا الاتحادية، وليس انتظار (الضربات النووية) الروسية"، على حد زعمه.واعتبر الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، في تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك" أن ما تنشره وسائل الإعلام الغربية حول نية روسيا المزعومة استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا يمكن أن يشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لاستفزاز نووي حقيقي في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، لاتهام القوات المسلحة الروسية بذلك لاحقا.ونوه بوتين إلى أن الغرب استخدم الابتزاز النووي واستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا. وذكّر الغرب بأن روسيا تتفوق في عدد من المكونات على المعدات العسكرية الأجنبية، وحذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا الاتحادية بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تنقلب باتجاههم.

https://sputnikarabic.ae/20221006/بيسكوف-لـسبوتنيك-يجب-على-دول-العالم-التنبه-لبيان-زيلينسكي-بشأن-ضربة-وقائية-ضد-روسيا-الاتحادية-1068704962.html

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