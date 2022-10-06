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https://sputnikarabic.ae/20221006/جيش-كوريا-الجنوبية-يعتذر-عن-فشل-إطلاق-صاروخ-باليستي-تسبب-في-ذعر-للسكان-1068699794.html
جيش كوريا الجنوبية يعتذر عن فشل إطلاق صاروخ باليستي تسبب في ذعر للسكان
جيش كوريا الجنوبية يعتذر عن فشل إطلاق صاروخ باليستي تسبب في ذعر للسكان
اعتذر رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، كيم سونغ كيوم، اليوم الخميس، عن الإطلاق الفاشل لصاروخ باليستي سقط رأسه الحربي غير المنفجر على بعد 700 متر... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T15:46+0000
2022-10-06T15:46+0000
كوريا الجنوبية
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موسكو - سبوتنيك. يوم الأربعاء، أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أربع عمليات إطلاق صواريخ باليستية كورية جنوبية ردا على تجارب صاروخية لكوريا الشمالية.وكان على الصواريخ أن تصيب أهدافا في بحر اليابان لكن أحدها طار في الاتجاه المعاكس إلى الغرب، وسقط رأسه الحربي على ملعب الغولف.ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" عن كيم، قوله: "أنا آسف جدا لأن (الجيش) تسبب في مخاوف السكان المحليين والشعب".وأفادت وكالة الأنباء أن الرأس الحربي لم ينفجر بسبب جهاز أمان، مضيفة أنه وفقا للتقييم المبكر لوكالة التنمية الدفاعية، تسبب في الحادث عيب في جهاز تحكم.جاء ذلك مع تواصل اختبارات الصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية والتي حلق بعضها فوق اليابان، على مدار الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي زاد من التوترات في المنطقة وأثار ردود فعل غاضبة من كوريا الجنوبية واليابان وقوى غربية.
https://sputnikarabic.ae/20221006/كوريا-الجنوبية-تتعهد-بالتصدي-لجارتها-الشمالية-من-خلال-تحالف-ثلاثي-قوي-مع-أمريكا-واليابان--1068674723.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

جيش كوريا الجنوبية يعتذر عن فشل إطلاق صاروخ باليستي تسبب في ذعر للسكان

15:46 GMT 06.10.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministryكوريا الجنوبية تطلق صاروخ باليستي "Hyunmoo II"، 4 سبتمبر/ أيلول 2017
كوريا الجنوبية تطلق صاروخ باليستي Hyunmoo II، 4 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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اعتذر رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، كيم سونغ كيوم، اليوم الخميس، عن الإطلاق الفاشل لصاروخ باليستي سقط رأسه الحربي غير المنفجر على بعد 700 متر (2300 قدم) من مبنى سكني.
موسكو - سبوتنيك. يوم الأربعاء، أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أربع عمليات إطلاق صواريخ باليستية كورية جنوبية ردا على تجارب صاروخية لكوريا الشمالية.
وكان على الصواريخ أن تصيب أهدافا في بحر اليابان لكن أحدها طار في الاتجاه المعاكس إلى الغرب، وسقط رأسه الحربي على ملعب الغولف.
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
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01:21 GMT
ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" عن كيم، قوله: "أنا آسف جدا لأن (الجيش) تسبب في مخاوف السكان المحليين والشعب".
وأفادت وكالة الأنباء أن الرأس الحربي لم ينفجر بسبب جهاز أمان، مضيفة أنه وفقا للتقييم المبكر لوكالة التنمية الدفاعية، تسبب في الحادث عيب في جهاز تحكم.
جاء ذلك مع تواصل اختبارات الصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية والتي حلق بعضها فوق اليابان، على مدار الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي زاد من التوترات في المنطقة وأثار ردود فعل غاضبة من كوريا الجنوبية واليابان وقوى غربية.
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