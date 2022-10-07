https://sputnikarabic.ae/20221007/إعلام-خط-العوامات-السبب-وراء-رفض-إسرائيل-ملاحظات-لبنان-بشأن-ترسيم-الحدود-البحرية-1068717600.html
إعلام: "خط العوامات" السبب وراء رفض إسرائيل ملاحظات لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية
إعلام: "خط العوامات" السبب وراء رفض إسرائيل ملاحظات لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية
كشف موقع إلكتروني غربي، أمس الخميس، السبب وراء رفض إسرائيل الملاحظات اللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T07:15+0000
2022-10-07T07:15+0000
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وأفاد الموقع الإلكتروني "أكسيوس"، مساء أمس الخميس، أن "خط العوامات" هو السبب الرئيس وراء إعلان إسرائيل رفضها ملاحظات لبنان على مسودة الاتفاق الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، وذلك رغم حالة التفاؤل التي سادت الأجواء بينهما طيلة الأيام القليلة الماضية.وأكد الموقع أن الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين قد استلم ملاحظات لبنان، يوم الثلاثاء الماضي، الخاصة بمسودة الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وهو ما أطلع عليه إيال خولتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، لتعود وترفضه تل أبيب.ونقل الموقع الإلكتروني عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن السبب الرئيس وراء رفض إسرائيل لملاحظات الجانب اللبناني، تعود إلى مطالبتهم بتغييرات جوهرية بشأن "خط العوامات"، الذي تعتبره إسرائيل حدودا دولية، مشيرا إلى أن تل أبيب قد قامت بتثبيت هذا الخط البالغ طوله 3 أميال بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي أحادي الجانب من لبنان، صيف العام 2000.وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع، أمس الخميس، إن إسرائيل تلقت مطالب لبنان بشأن تعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وإن رئيس الحكومة، يائير لابيد، رفضها.وأضاف لابيد أن "إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال، حتى لو انتهى الأمر بعدم إبرام الاتفاقية".وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بوساطة أمريكية عام 2020.وأعلن لبنان في البداية حيازته لنحو 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه؛ لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا، بما فيها وجزء من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, لبنان, إسرائيل
أخبار العالم العربي, لبنان, إسرائيل
إعلام: "خط العوامات" السبب وراء رفض إسرائيل ملاحظات لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية
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كشف موقع إلكتروني غربي، أمس الخميس، السبب وراء رفض إسرائيل الملاحظات اللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما.
وأفاد الموقع الإلكتروني "أكسيوس"، مساء أمس الخميس، أن "خط العوامات" هو السبب الرئيس وراء إعلان إسرائيل رفضها ملاحظات لبنان على مسودة الاتفاق الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، وذلك رغم حالة التفاؤل التي سادت الأجواء بينهما طيلة الأيام القليلة الماضية.
وأكد الموقع أن الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين قد استلم ملاحظات لبنان، يوم الثلاثاء الماضي، الخاصة بمسودة الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية
مع إسرائيل، وهو ما أطلع عليه إيال خولتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، لتعود وترفضه تل أبيب.
ونقل الموقع الإلكتروني عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن السبب الرئيس وراء رفض إسرائيل لملاحظات الجانب اللبناني، تعود إلى مطالبتهم بتغييرات جوهرية بشأن "خط العوامات"، الذي تعتبره إسرائيل حدودا دولية
، مشيرا إلى أن تل أبيب قد قامت بتثبيت هذا الخط البالغ طوله 3 أميال بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي أحادي الجانب من لبنان، صيف العام 2000.
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع، أمس الخميس، إن إسرائيل تلقت مطالب لبنان بشأن تعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وإن رئيس الحكومة، يائير لابيد، رفضها.
وأضاف لابيد أن "إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال، حتى لو انتهى الأمر بعدم إبرام الاتفاقية".
وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بوساطة أمريكية عام 2020.
وأعلن لبنان في البداية حيازته لنحو 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه؛ لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا، بما فيها وجزء من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.