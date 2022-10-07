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https://sputnikarabic.ae/20221007/البيت-الأبيض-نريد-منافسة-روسيا-والصين-في-القطب-الشمالي--1068744067.html
البيت الأبيض: نريد منافسة روسيا والصين في القطب الشمالي
البيت الأبيض: نريد منافسة روسيا والصين في القطب الشمالي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم منافسة روسيا والصين في القطب الشمالي، كجزء من استراتيجية جديدة للتنمية في القطب. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T14:31+0000
2022-10-07T14:31+0000
العالم
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وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض، اليوم خلال مؤتمر صحفي: "الاستراتيجية (الجديدة) تحدد المنافسة الاستراتيجية المكثفة التي يمكن أن نراها (واشنطن) في القطب الشمالي من قبل روسيا والصين على مدى العقد الماضي".وأضاف المسؤولون"لذا، (الاستراتيجية) تتعلق بالرد وتهيئة الولايات المتحدة للمنافسة بفعالية وإدارة هذه التوترات"، على حد زعمهم.وكانت قد أعلنت الخدمة الصحفية لمعهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي الروسية الشهر الماضي، بدء أعمال الحملة الاستكشافية "القطب الشمالي -41".وجاء في البيان: "القطب الشمالي -41" مشروع جديد، وسيستخدم طاقم المشروع خلاله سفينة الأبحاث الكاسحة للجليد والفريدة من نوعها "سيفيرني بوليوس (القطب الشمالي)".ووصل المستكشفون على متن السفينة التي تحتوي قمرات فردية مريحة ومختبرات مجهزة، حيث سيقومون بتحليل عينات الماء والتربة التي تم الحصول عليها، وبيانات القياسات المختلفة.وقال كيريل فيلتشوك قائد الحملة: "نحن في ظروف أفضل بكثير من المستكشفين القطبيين الذين عملوا فقط في المخيم على الجليد".وغادرت السفينة مورمانسك في سبتمبر/ أيلول 2022، والآن ترسو "القطب الشمالي" على حافة كتلة جليدية بمساحة حوالي 42 كيلومترًا مربعًا.
https://sputnikarabic.ae/20221003/انطلاق-البعثة-الاستكشافية-الروسية-القطب-الشمالي-41--1068569992.html
https://sputnikarabic.ae/20220909/صحيفة-روسيا-لديها-ورقة-رابحة-مخفية-في-القطب-الشمالي-في-حالة-وقوع-هجوم-نووي-أمريكي-1067500488.html
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العالم
العالم

البيت الأبيض: نريد منافسة روسيا والصين في القطب الشمالي

14:31 GMT 07.10.2022
© warfilesقاعدة أمريكية سرية في القطب الشمالي
قاعدة أمريكية سرية في القطب الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© warfiles
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم منافسة روسيا والصين في القطب الشمالي، كجزء من استراتيجية جديدة للتنمية في القطب.
وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض، اليوم خلال مؤتمر صحفي: "الاستراتيجية (الجديدة) تحدد المنافسة الاستراتيجية المكثفة التي يمكن أن نراها (واشنطن) في القطب الشمالي من قبل روسيا والصين على مدى العقد الماضي".
وأضاف المسؤولون"لذا، (الاستراتيجية) تتعلق بالرد وتهيئة الولايات المتحدة للمنافسة بفعالية وإدارة هذه التوترات"، على حد زعمهم.

وأشارت الإدارة الأمريكية أيضا إلى أن الولايات المتحدة قررت البدء في بناء ثلاث كاسحات جليد جديدة بالإضافة إلى إثنتين قيد الاستخدام حاليا.

وكانت قد أعلنت الخدمة الصحفية لمعهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي الروسية الشهر الماضي، بدء أعمال الحملة الاستكشافية "القطب الشمالي -41".
سفينة الأبحاث الروسية القطب الشمالي.. منصة مقاومة للجليد لا مثيل لها في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
انطلاق البعثة الاستكشافية الروسية "القطب الشمالي-41"
3 أكتوبر, 16:12 GMT
وجاء في البيان: "القطب الشمالي -41" مشروع جديد، وسيستخدم طاقم المشروع خلاله سفينة الأبحاث الكاسحة للجليد والفريدة من نوعها "سيفيرني بوليوس (القطب الشمالي)".
ووصل المستكشفون على متن السفينة التي تحتوي قمرات فردية مريحة ومختبرات مجهزة، حيث سيقومون بتحليل عينات الماء والتربة التي تم الحصول عليها، وبيانات القياسات المختلفة.
غواصة نووية روسية من فئة بوريي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
صحيفة: روسيا لديها ورقة رابحة مخفية في القطب الشمالي في حالة وقوع هجوم نووي أمريكي
9 سبتمبر, 05:15 GMT
وقال كيريل فيلتشوك قائد الحملة: "نحن في ظروف أفضل بكثير من المستكشفين القطبيين الذين عملوا فقط في المخيم على الجليد".
وغادرت السفينة مورمانسك في سبتمبر/ أيلول 2022، والآن ترسو "القطب الشمالي" على حافة كتلة جليدية بمساحة حوالي 42 كيلومترًا مربعًا.
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