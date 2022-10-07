https://sputnikarabic.ae/20221007/الحكومة-المصرية-تعلن-انتهاء-التحالف-المصري-من-الأعمال-الإنشائية-لسد-تنزانيا-1068745325.html

الحكومة المصرية تعلن انتهاء التحالف المصري من الأعمال الإنشائية لسد تنزانيا

الحكومة المصرية تعلن انتهاء التحالف المصري من الأعمال الإنشائية لسد تنزانيا

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، انتهاء تحالف شركتي "المقاولون العرب" (عثمان أحمد عثمان وشركاه) و"السويدي إليكتريك"، من صب آخر مكعب من الخرسانة المدموكة... 07.10.2022, سبوتنيك عربي

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واستعرض مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، تقرير يوضح اكتمال الأعمال الإنشائية للسد الرئيسي، والتي استمرت على مدار 687 يوما منذ تحويل مجرى النهر في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".وصرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، بأن "الأعمال الإنشائية للسد الرئيسي اكتملت، وشرع التحالف المصري في التجهيز لبدء احتجاز مياه نهر روفيچي خلف السد، والتي من المقرر لها أن تستمر لمدة حوالي شهرين (بحسب توقعات الفيضان للعام الجاري)، وتتضمن التحضيرات إنهاء تركيبات واختبارات بوابات تصريف المياه العملاقة على ثلاثة مستويات في جسم السد، والتي ستتحكم في توفير الحد الأدنى من التصرفات المائية للحفاظ على البيئة النهرية أسفل السد، كما ستتحكم في تصريف المياه الزائدة في حالات الفيضانات والحالات الطارئة أثناء التشغيل".وأضاف: "يلي ذلك بدء إجراءات هندسية شديدة الدقة لإغلاق نفق تحويل مجرى النهر إيذانا بالبدء في ملء البحيرة التي ستتكون خلف السد، على مساحة حوالي 158 ألف كيلو متر مربع بسعة تشغيلية 32.7 مليار متر مكعب وبسعة قصوى تصل إلى 34 مليار متر مكعب".وأوضح الوزير المصري، أنه "بوصول السد الرئيسي إلى ارتفاع 190 مترا فوق سطح البحر على قاعدة مساحتها حوالي 20 ألف متر مربع وبطول يصل إلى 1033 مترا عند القمة، يكون التحالف المصري قد انتهى بنجاح من صب مليون وأربعمائة وخمسين مترا مكعباً من الخرسانة المدموكة RCC بمعدلات يومية وصلت إلى ثمانية آلاف متر مكعب، علاوة على حوالي ثلاثمائة وعشرين ألف متر مكعب من الخرسانة CVC، وهي الأعمال التي شارك فيها 2500 مهندس وعامل تقريبا أنجزوا 22 مليون ساعة عمل في السد الرئيسي".

https://sputnikarabic.ae/20220608/رئيسة-تنزانيا-نتوقع-أن-يعود-سد-النهضة-بالنفع-على-جميع-دول-حوض-النيل-1063295242.html

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