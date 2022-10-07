https://sputnikarabic.ae/20221007/السنغال-تدعو-إلى-وضع-آلية-أفريقية-لتمويل-عمليات-حفظ-السلام-1068736940.html
السنغال تدعو إلى وضع آلية أفريقية لتمويل عمليات حفظ السلام
السنغال تدعو إلى وضع آلية أفريقية لتمويل عمليات حفظ السلام
دعت وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، عيساتا تال سال، إلى ضرورة العمل على تطوير آليات أفريقية دائمة وملزمة لتمويل عمليات حفظ السلام بالقارة. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T12:26+0000
2022-10-07T12:26+0000
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وقالت عيساتا تال سال، خلال اجتماع سبق عقد المنتدي الدولي الثامن للسلام والأمن في أفريقيا بداكار إنه "يتعين علينا تسوية مسألة تمويل عمليات السلام، من خلال إرساء آلية مستدامة. إذ لا يكفي القول إننا سنأخذ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و2 في المائة من الصادرات للقيام بذلك، بل ينبغي أن تكون لدينا آلية ملزمة تفرض على الدول أداء واجباتها المالية".وأضافت الوزيرة أنه "ينبغي إيجاد آلية تمويل ملزمة، وضمان حكامة رشيدة لها، إننا نفكر في مسألة التمويل، ونحن بصدد إيجاد الحلول المناسبة"، بحسب وكالة "ومع" المغربية.وأشارت سال إلى أنه "في غضون سنتين سيتعلق الأمر بالوقاية أكثر من التدخل، وإذا ركزنا بشكل أكبر على المال، وعبأنا طاقاتنا، وقمنا بتحديد سياساتنا بشأن الوقاية، سيكون لنا تدخل أقل".وأكدت وزيرة الخارجية على أن "القارة الأفريقية غذت دوما إرداتها بنفسها في مواجهة القضايا الأمنية".
https://sputnikarabic.ae/20220904/السنغال-3-قتلى-في-الفيضانات-التي-اجتاحت-البلاد-السبت-1067284125.html
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أخبار العالم الآن, السنغال
أخبار العالم الآن, السنغال
السنغال تدعو إلى وضع آلية أفريقية لتمويل عمليات حفظ السلام
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دعت وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، عيساتا تال سال، إلى ضرورة العمل على تطوير آليات أفريقية دائمة وملزمة لتمويل عمليات حفظ السلام بالقارة.
وقالت عيساتا تال سال، خلال اجتماع سبق عقد المنتدي الدولي الثامن للسلام والأمن في أفريقيا بداكار إنه "يتعين علينا تسوية مسألة تمويل عمليات السلام، من خلال إرساء آلية مستدامة. إذ لا يكفي القول إننا سنأخذ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و2 في المائة من الصادرات للقيام بذلك، بل ينبغي أن تكون لدينا آلية ملزمة تفرض على الدول أداء واجباتها المالية".
وأضافت الوزيرة أنه "ينبغي إيجاد آلية تمويل ملزمة، وضمان حكامة رشيدة لها، إننا نفكر في مسألة التمويل، ونحن بصدد إيجاد الحلول المناسبة"، بحسب وكالة "ومع" المغربية.
وأشارت سال إلى أنه "في غضون سنتين سيتعلق الأمر بالوقاية أكثر من التدخل، وإذا ركزنا بشكل أكبر على المال، وعبأنا طاقاتنا، وقمنا بتحديد سياساتنا بشأن الوقاية، سيكون لنا تدخل أقل".
وأكدت وزيرة الخارجية على أن "القارة الأفريقية
غذت دوما إرداتها بنفسها في مواجهة القضايا الأمنية".