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السنغال تدعو إلى وضع آلية أفريقية لتمويل عمليات حفظ السلام
السنغال تدعو إلى وضع آلية أفريقية لتمويل عمليات حفظ السلام
دعت وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، عيساتا تال سال، إلى ضرورة العمل على تطوير آليات أفريقية دائمة وملزمة لتمويل عمليات حفظ السلام بالقارة. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت عيساتا تال سال، خلال اجتماع سبق عقد المنتدي الدولي الثامن للسلام والأمن في أفريقيا بداكار إنه "يتعين علينا تسوية مسألة تمويل عمليات السلام، من خلال إرساء آلية مستدامة. إذ لا يكفي القول إننا سنأخذ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و2 في المائة من الصادرات للقيام بذلك، بل ينبغي أن تكون لدينا آلية ملزمة تفرض على الدول أداء واجباتها المالية".وأضافت الوزيرة أنه "ينبغي إيجاد آلية تمويل ملزمة، وضمان حكامة رشيدة لها، إننا نفكر في مسألة التمويل، ونحن بصدد إيجاد الحلول المناسبة"، بحسب وكالة "ومع" المغربية.وأشارت سال إلى أنه "في غضون سنتين سيتعلق الأمر بالوقاية أكثر من التدخل، وإذا ركزنا بشكل أكبر على المال، وعبأنا طاقاتنا، وقمنا بتحديد سياساتنا بشأن الوقاية، سيكون لنا تدخل أقل".وأكدت وزيرة الخارجية على أن "القارة الأفريقية غذت دوما إرداتها بنفسها في مواجهة القضايا الأمنية".
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أخبار العالم الآن, السنغال
أخبار العالم الآن, السنغال

السنغال تدعو إلى وضع آلية أفريقية لتمويل عمليات حفظ السلام

12:26 GMT 07.10.2022
© AFP 2022 / John Wesselsمنظر جوي لطريق يمر عبر مناجم الملح التي غمرتها الفيضانات خلال موسم الأمطار في بالمارين، السنغال، 31 أغسطس 2021
منظر جوي لطريق يمر عبر مناجم الملح التي غمرتها الفيضانات خلال موسم الأمطار في بالمارين، السنغال، 31 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / John Wessels
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دعت وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، عيساتا تال سال، إلى ضرورة العمل على تطوير آليات أفريقية دائمة وملزمة لتمويل عمليات حفظ السلام بالقارة.
وقالت عيساتا تال سال، خلال اجتماع سبق عقد المنتدي الدولي الثامن للسلام والأمن في أفريقيا بداكار إنه "يتعين علينا تسوية مسألة تمويل عمليات السلام، من خلال إرساء آلية مستدامة. إذ لا يكفي القول إننا سنأخذ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و2 في المائة من الصادرات للقيام بذلك، بل ينبغي أن تكون لدينا آلية ملزمة تفرض على الدول أداء واجباتها المالية".
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وأضافت الوزيرة أنه "ينبغي إيجاد آلية تمويل ملزمة، وضمان حكامة رشيدة لها، إننا نفكر في مسألة التمويل، ونحن بصدد إيجاد الحلول المناسبة"، بحسب وكالة "ومع" المغربية.
وأشارت سال إلى أنه "في غضون سنتين سيتعلق الأمر بالوقاية أكثر من التدخل، وإذا ركزنا بشكل أكبر على المال، وعبأنا طاقاتنا، وقمنا بتحديد سياساتنا بشأن الوقاية، سيكون لنا تدخل أقل".
وأكدت وزيرة الخارجية على أن "القارة الأفريقية غذت دوما إرداتها بنفسها في مواجهة القضايا الأمنية".
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