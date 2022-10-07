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بيان قطري ينفي "قائمة الممنوعات" في كأس العالم 2022
بيان قطري ينفي "قائمة الممنوعات" في كأس العالم 2022
أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، بيانا رسميا، نفت فيه يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاذير حضور كأس العالم 2022. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T09:20+0000
2022-10-07T09:20+0000
قطر
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
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وأكد اللجنة في بيانها أن المنشور المتداول الذي جاء تحت عنوان "قطر ترحب بكم" لم يصدر عن أي جهة رسمية، كما أنه يتضمن معلومات غير دقيقة.وأشار البيان إلى أن أي شيء يتم نشره سيكون من خلال الجهات الرسمية المنظمة للمونديال وهي اللجنة العليا للمشاريع والإرث.وأوضحت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصدد إصدار دليل شامل للمشجعين.وشدد البيان على أن قطر أوضحت منذ البداية ترحيبها بالجميع للاستمتاع بنسخة استثنائية من كأس العالم وأنها دولة تتسامح مع الجميع ومنفتحة على العالم.ويقام كأس العالم 2022 في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني لـ18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.
قطر
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قطر, رياضة, بطولة كأس العالم 2022
قطر, رياضة, بطولة كأس العالم 2022

بيان قطري ينفي "قائمة الممنوعات" في كأس العالم 2022

09:20 GMT 07.10.2022
© Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج
ملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Supreme Committee for Delivery & Legacy
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أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، بيانا رسميا، نفت فيه يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاذير حضور كأس العالم 2022.
وأكد اللجنة في بيانها أن المنشور المتداول الذي جاء تحت عنوان "قطر ترحب بكم" لم يصدر عن أي جهة رسمية، كما أنه يتضمن معلومات غير دقيقة.
وأشار البيان إلى أن أي شيء يتم نشره سيكون من خلال الجهات الرسمية المنظمة للمونديال وهي اللجنة العليا للمشاريع والإرث.
وأوضحت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصدد إصدار دليل شامل للمشجعين.
وشدد البيان على أن قطر أوضحت منذ البداية ترحيبها بالجميع للاستمتاع بنسخة استثنائية من كأس العالم وأنها دولة تتسامح مع الجميع ومنفتحة على العالم.
وكان المنشور الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حمل توجيهات للجمهور الحاضر للمونديال بالامتناع عن عدة أمور أبرزها شرب الكحول واللبس المبتذل والمثلية والألفاظ الخادشة والعلاقات المحرمة وتصوير الناس دون إذنهم.
ويقام كأس العالم 2022 في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني لـ18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.
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