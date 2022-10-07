https://sputnikarabic.ae/20221007/لافروف-بيان-زيلينسكي-يخلق-مخاطر-باستخدام-أسلحة-دمار-شامل-1068718001.html

لافروف: بيان زيلينسكي يخلق مخاطر باستخدام أسلحة دمار شامل

لافروف: بيان زيلينسكي يخلق مخاطر باستخدام أسلحة دمار شامل

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخلق مخاطر باستخدام أسلحة دمار شامل، وظهر ذلك في بيان زيلينسكي الذي دعى فيه لتوجيه ضربة... 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T07:21+0000

2022-10-07T07:21+0000

2022-10-07T07:38+0000

روسيا

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تصريحات لافروف جاءت في لقاء عبر الفيديو خلال اجتماع لحزب "روسيا الموحدة"، مضيفا أن موسكو تحذر واشنطن من الدعم المتهور لكييف والتورط في الصراع.وأشار لافروف إلى أن أوكرانيا تخلق مخاطر مرتبطة باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وهذا يتضح من تصريح فلاديمير زيلينسكي بشأن "الضربة الاستباقية" لحلف شمال الأطلسي على روسيا.وأضاف قائلا: "بالأمس، دعا زيلينسكي أسياده الغربيين إلى توجيه ضربة نووية استباقية ضد روسيا، وبذلك قدم للعالم كله دليلا آخر على التهديدات التي تأتي من نظام كييف وتحييد العملية العسكرية الخاصة".وأن محاولات مساعدي زيلينسكي للادعاء بأنه يقصد شيئا آخر هي محاولات سخيفة، حيث أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي عن رغبة أوكرانيا في امتلاك أسلحة نووية.يذكر أن زيلينسكي، تحدث في معهد "لوي" في أستراليا عبر رابط فيديو، قائلا إن الناتو يجب أن يشن ضربات "استباقية" على روسيا، وألا "ينتظر الضربات النووية الروسية". في وقت لاحق، أوضح السكرتير الصحفي لزيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، أنه لم يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا الاتحادية، لكنه كان يقصد فرض عقوبات وقائية.

https://sputnikarabic.ae/20221006/الأمم-المتحدة-حول-دعوة-زيلينسكي-شن-ضربة-وقائية-ضد-روسيا-مجرد-الحديث-عن-نزاع-نووي-غير-مقبول-1068709220.html

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