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https://sputnikarabic.ae/20221007/مسؤول-قطري-بيع-قرابة-25-مليون-تذكرة-من-أصل-31-مليون-مخصصة-للجماهير-1068737624.html
مسؤول قطري: بيع قرابة 2.5 مليون تذكرة من أصل 3.1 مليون مخصصة للجماهير
مسؤول قطري: بيع قرابة 2.5 مليون تذكرة من أصل 3.1 مليون مخصصة للجماهير
أكد مدير إدارة علاقات التسويق لمونديال قطر، حسن ربيعة الكواري، بيع أكثر من مليونين و450 ألف تذكرة مخصصة للجماهير في مباريات كأس العالم، من إجمالي 3.1 مليون... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T12:41+0000
2022-10-07T13:05+0000
قطر
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ووفق تصريحات نقلتها "الشرق" القطرية قال الكواري: "الفترة الماضية شهدت بيع أكثر من مليونين و450 ألف تذكرة من أصل 3.1 مليون تذكرة مخصصة للجماهير من شتى أنحاء العالم، وذلك قبل انطلاق المرحلة النهائية".ودلل الكوراي بذلك على أن "أكثر من ثلاثة أرباع التذاكر المعروضة للبيع بكامل مشوار المنافسات المونديالية، تم اقتناؤها".ووعد المسؤول القطري ببيع كامل تذاكر البطولة بالكامل، "خلال الفترة الأخيرة من مرحلة بيع التذاكر للجماهير التي ستتواجد في قطر بعد 44 يوما من ضربة البداية للحدث المرتقب".ولفت إلى أنه "في منصة إعادة البيع تم بيع 70 ألف تذكرة في أول 24 ساعة، كما تم بيع 120 ألف تذكرة خلال أول 3 ساعات من المرحلة الأخيرة".وأشار إلى أن هذه الأرقام "تؤكد الإقبال الهائل على التذاكر المتبقية لكأس العالم"، مؤكدا أن "إطلاق التطبيق الخاص بالتذاكر سيتم في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي لتحميله على الأجهزة الذكية".طالع أيضا: قطر.. غرامة تصل إلى 250 ألف ريال لمنع التلاعب بأسعار تذاكر المونديال في السوق السوداء
https://sputnikarabic.ae/20220927/قطر-بدء-المرحلة-النهائية-من-بيع-تذاكر-مباريات-كأس-العالم-1068314690.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, العالم العربي, رياضة
قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, العالم العربي, رياضة

مسؤول قطري: بيع قرابة 2.5 مليون تذكرة من أصل 3.1 مليون مخصصة للجماهير

12:41 GMT 07.10.2022 (تم التحديث: 13:05 GMT 07.10.2022)
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب البيت، ضمن ملاعب قطر في كأس العالم 2022 بسعة 60 ألف متفرج
ملعب البيت، ضمن ملاعب قطر في كأس العالم 2022 بسعة 60 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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أكد مدير إدارة علاقات التسويق لمونديال قطر، حسن ربيعة الكواري، بيع أكثر من مليونين و450 ألف تذكرة مخصصة للجماهير في مباريات كأس العالم، من إجمالي 3.1 مليون تذكرة.
ووفق تصريحات نقلتها "الشرق" القطرية قال الكواري: "الفترة الماضية شهدت بيع أكثر من مليونين و450 ألف تذكرة من أصل 3.1 مليون تذكرة مخصصة للجماهير من شتى أنحاء العالم، وذلك قبل انطلاق المرحلة النهائية".
فرش الأرضية العشبية في استاد لوسيل المونديالي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
قطر... بدء المرحلة النهائية من بيع تذاكر مباريات كأس العالم
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ودلل الكوراي بذلك على أن "أكثر من ثلاثة أرباع التذاكر المعروضة للبيع بكامل مشوار المنافسات المونديالية، تم اقتناؤها".
ووعد المسؤول القطري ببيع كامل تذاكر البطولة بالكامل، "خلال الفترة الأخيرة من مرحلة بيع التذاكر للجماهير التي ستتواجد في قطر بعد 44 يوما من ضربة البداية للحدث المرتقب".

وأوضح الكواري أن "بعض المباريات تشهد إقبالا كبيرا على اقتناء التذاكر من الجماهير على غرار ما شهدته النسخ الماضية من البطولة".

ولفت إلى أنه "في منصة إعادة البيع تم بيع 70 ألف تذكرة في أول 24 ساعة، كما تم بيع 120 ألف تذكرة خلال أول 3 ساعات من المرحلة الأخيرة".
وأشار إلى أن هذه الأرقام "تؤكد الإقبال الهائل على التذاكر المتبقية لكأس العالم"، مؤكدا أن "إطلاق التطبيق الخاص بالتذاكر سيتم في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي لتحميله على الأجهزة الذكية".
طالع أيضا: قطر.. غرامة تصل إلى 250 ألف ريال لمنع التلاعب بأسعار تذاكر المونديال في السوق السوداء
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