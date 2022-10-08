https://sputnikarabic.ae/20221008/إيران-نعزز-علاقاتنا-الاقتصادية-مع-الدول-الأخرى-عبر-الشركات-التجارية-1068782065.html
إيران: نعزز علاقاتنا الاقتصادية مع الدول الأخرى عبر الشركات التجارية
إيران: نعزز علاقاتنا الاقتصادية مع الدول الأخرى عبر الشركات التجارية
أعلن سيد رضا فاطمي أمين وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني أن وزارته تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلاده والدول الأخرى. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T21:37+0000
2022-10-08T21:37+0000
2022-10-08T21:39+0000
أخبار إيران
تجارة
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جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير على هامش تفقده اليوم السبت، مصنعا في مدينة كنبد كاووس في شمال البلاد، بحسب وكالة "إرنا".وقال الوزير الإيراني: "نعمل على توسيع العلاقات بين الشركات التجارية لدى المحافظات مع نظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الإيراني مع سائر البلدان".واعتبر أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المحافظات الإيرانية مع واحدة أو عدد من محافظات الدول الأجنبية يسهم في تعميق الأواصر الثنائية.وأكد أن هذا النهج يعزز دور الشركات التجارية لتطوير العلاقات السياسية التي قد تكون شهدت توترا لأسباب ما مع هذه الدول.وأشار لجهود وزارة الصناعة والتعدين والتجارة في تأسيس أو تشغيل مراكز تجارية إيرانية لدى بلدان مختلفة، في إطار السياسات الهادفة الى تطوير التعاون الاقتصادي.
https://sputnikarabic.ae/20221004/إيران-تنجح-في-إطلاق-تجريبي-للقاطرة-سامان-لنقل-الأقمار-الصناعية-بين-المدارات-1068622612.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار إيران, تجارة
إيران: نعزز علاقاتنا الاقتصادية مع الدول الأخرى عبر الشركات التجارية
21:37 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 21:39 GMT 08.10.2022) تابعنا عبر
أعلن سيد رضا فاطمي أمين وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني أن وزارته تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلاده والدول الأخرى.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير على هامش تفقده اليوم السبت، مصنعا في مدينة كنبد كاووس في شمال البلاد، بحسب وكالة "إرنا"
.
وقال الوزير الإيراني: "نعمل على توسيع العلاقات بين الشركات التجارية لدى المحافظات مع نظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الإيراني مع سائر البلدان".
واعتبر أن تعزيز العلاقات الاقتصادية
بين المحافظات الإيرانية مع واحدة أو عدد من محافظات الدول الأجنبية يسهم في تعميق الأواصر الثنائية.
وأكد أن هذا النهج يعزز دور الشركات التجارية لتطوير العلاقات السياسية التي قد تكون شهدت توترا لأسباب ما مع هذه الدول.
وأشار لجهود وزارة الصناعة والتعدين والتجارة في تأسيس أو تشغيل مراكز تجارية إيرانية لدى بلدان مختلفة، في إطار السياسات الهادفة الى تطوير التعاون الاقتصادي.