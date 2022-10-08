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https://sputnikarabic.ae/20221008/قوات-الأمن-الروسية-تحبط-عملية-إرهابيه-وسط-خيرسون-1068771558.html
قوات الأمن الروسية تحبط عملية إرهابيه وسط خيرسون
قوات الأمن الروسية تحبط عملية إرهابيه وسط خيرسون
أفاد المتحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، بأن قوات الأمن في خيرسون أحبطت، مساء اليوم السبت، عملية إرهابية في وسط المدينة، تم تنفيذها من قبل نظام كييف. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T16:21+0000
2022-10-08T16:34+0000
روسيا
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وقال ممثل خدمات الطوارئ بمقاطعة خيرسون: كان مسلحو نظام كييف يستعدون لهجوم إرهابي في فرع بنك (PSB) في شارع أوشاكوف في خيرسون. وبفضل يقظة السكان المحليين وكفاءة عمل النشطاء، تم منع الهجوم".وأضاف أن هذا "الهجوم الإرهابي (الذي قد تم إحباطه) قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين السكان المدنيين في خيرسون".
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روسيا

قوات الأمن الروسية تحبط عملية إرهابيه وسط خيرسون

16:21 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 16:34 GMT 08.10.2022)
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مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
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أفاد المتحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، بأن قوات الأمن في خيرسون أحبطت، مساء اليوم السبت، عملية إرهابية في وسط المدينة، تم تنفيذها من قبل نظام كييف.
وقال ممثل خدمات الطوارئ بمقاطعة خيرسون: كان مسلحو نظام كييف يستعدون لهجوم إرهابي في فرع بنك (PSB) في شارع أوشاكوف في خيرسون. وبفضل يقظة السكان المحليين وكفاءة عمل النشطاء، تم منع الهجوم".
وأضاف أن هذا "الهجوم الإرهابي (الذي قد تم إحباطه) قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين السكان المدنيين في خيرسون".
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