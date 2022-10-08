https://sputnikarabic.ae/20221008/لافروف-موسكو-ملتزمة-بمبدأ-عدم-جواز-شن-حرب-نووية-1068762283.html
لافروف: موسكو ملتزمة بمبدأ عدم جواز شن حرب نووية
لافروف: موسكو ملتزمة بمبدأ عدم جواز شن حرب نووية
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن موسكو لا تزال ملتزمة بمبدأ عدم جواز شن حرب نووية، مشددا على أنه يجب تجنب اندلاع نزاع مسلح بين الدول... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T10:17+0000
2022-10-08T10:17+0000
2022-10-08T10:17+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح لافروف، في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية: "أود أن أؤكد أن روسيا لا تزال ملتزمة ببيان قادة الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية في 3 يناير/كانون الثاني من هذا العام، والذي تم فيه تأكيد افتراض عدم جواز شن حرب نووية.وأضاف أنه "من الضروري منع أي نزاع مسلح بين الدول الحائزة للأسلحة النووية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تنقلب في اتجاههم.
https://sputnikarabic.ae/20220801/بوتين-الحرب-النووية-لا-يوجد-بها-منتصر-1065861456.html
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
لافروف: موسكو ملتزمة بمبدأ عدم جواز شن حرب نووية
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن موسكو لا تزال ملتزمة بمبدأ عدم جواز شن حرب نووية، مشددا على أنه يجب تجنب اندلاع نزاع مسلح بين الدول الحائزة للأسلحة النووية.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح لافروف، في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية: "أود أن أؤكد أن روسيا لا تزال ملتزمة ببيان قادة الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية في 3 يناير/كانون الثاني من هذا العام، والذي تم فيه تأكيد افتراض عدم جواز شن حرب نووية
.
وأضاف أنه "من الضروري منع أي نزاع مسلح بين الدول الحائزة للأسلحة النووية
".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تنقلب في اتجاههم.