https://sputnikarabic.ae/20221008/وكالات-شولتس-يتلقى-دروسا-قاسية-ألمانيا-لا-تمتلك-خطة-ب--1068770561.html
وكالات: شولتس يتلقى "دروسا قاسية".. ألمانيا لا تمتلك "خطة ب"
وكالات: شولتس يتلقى "دروسا قاسية".. ألمانيا لا تمتلك "خطة ب"
تحدثت وكالات إعلام غربية عن حالة المستشار الألماني أولاف شولتس، مشيرة إلى أن الأخير يتلقى "دروسا قاسية" في إدارة بلاده، وأن التوتر الذي ظهر فيه أمام البرلمان... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T15:46+0000
2022-10-08T15:46+0000
2022-10-08T15:46+0000
العالم
اقتصاد
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وكشفت المصادر عن لحظات صعود شولتس إلى منصة البرلمان الألماني لإلقاء خطاب روتيني حول الإنفاق الفيدرالي، لكن هذا الخطاب ظهرت فيه بعض الملاحظات على السياسي الألماني الذي "أفلت كالعادة" خلال كلمته.شولتس غاضب ويشن هجوما على منتقديهوبحسب وكالة "بلومبرغ" تحركت يد شولتس اليمنى بقوة، وشن هجوما غاضبا على منتقدي سياسته في مجال الطاقة، "ورفع قبضته إلى أعلى وأسفل قبل أن يشير بإصبعه إلى المعارضة المحافظة ويلقي باللوم على كتلة أنغيلا ميركل في مأزق ألمانيا".قال شولز: "هذا أنتم" الذين فشلتم في تنويع قطاع الطاقة في ألمانيا، وركز جلّ غضبه على الديمقراطيين المسيحيين، الذين يتزعمون حاليا استطلاعات الرأي في البلاد.لا يوجد "خطة ب" في ألمانياوكشفت الوكالة نقلا عن شخص مطلع علس تفاصيل خطاب شولتس أمام البرلمان، حيث قال مخاطبا مساعديه ومستشاريه: "ما هي الخطة ب؟"، ليتم إخباره بأنه لم يكن هناك أي شيء عن وجود هذه الخطة.اقرأ أيضا: وكالة: الأوروبيون "اليائسون" يعودون إلى أقدم وسيلة تدفئة في العالم ومخاوف من سرقتها"الأزمات تتأرجح" والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "قائد"وبينت الوكالة أن الأزمات "بدأت تتأرجح" مع اقتراب فصل الشتاء وأصبحت مخاطر انقطاع التيار الكهربائي والتقنين أكثر واقعية.واعتبرت الوكالة أن وجود ألمانيا بهذه الحالة، التي تركز على الداخل، سيكون أمرا سيئا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يحتاج إلى قيادة بعد انحراف إيطاليا إلى أقصى اليمين وفقدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السيطرة على برلمان بلاده.اقرأ أيضا: صحيفة: طبول الركود الاقتصادي تقرع في أمريكا
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العالم, اقتصاد
وكالات: شولتس يتلقى "دروسا قاسية".. ألمانيا لا تمتلك "خطة ب"
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تحدثت وكالات إعلام غربية عن حالة المستشار الألماني أولاف شولتس، مشيرة إلى أن الأخير يتلقى "دروسا قاسية" في إدارة بلاده، وأن التوتر الذي ظهر فيه أمام البرلمان يؤكد دخول بلاده مرحلة حاسمة بالنسبة للاقتصاد الألماني.
وكشفت المصادر عن لحظات صعود شولتس إلى منصة البرلمان الألماني لإلقاء خطاب روتيني حول الإنفاق الفيدرالي، لكن هذا الخطاب ظهرت فيه بعض الملاحظات على السياسي الألماني الذي "أفلت كالعادة" خلال كلمته.
شولتس غاضب ويشن هجوما على منتقديه
وبحسب وكالة "بلومبرغ" تحركت
يد شولتس اليمنى بقوة، وشن هجوما غاضبا على منتقدي سياسته في مجال الطاقة، "ورفع قبضته إلى أعلى وأسفل قبل أن يشير بإصبعه إلى المعارضة المحافظة ويلقي باللوم على كتلة أنغيلا ميركل في مأزق ألمانيا".
قال شولز: "هذا أنتم" الذين فشلتم في تنويع قطاع الطاقة في ألمانيا، وركز جلّ غضبه على الديمقراطيين المسيحيين، الذين يتزعمون حاليا استطلاعات الرأي في البلاد.
واعتبرت وكالة "بلومبرغ" أن "الغضب غير المعتاد هو علامة على التوتر الذي يمر به الاشتراكي الديمقراطي البالغ من العمر 64 عاما وهو يدخل مرحلة حاسمة من فترة ولايته التي لا تزال في ريعان شبابها. إذا كافح شولس لتوجيه أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الأشهر المقبلة، الذي قد تنكسر قوته (الاقتصاد) قبل فترة طويلة من الانتخابات المقررة المقبلة في عام 2025".
لا يوجد "خطة ب" في ألمانيا
وكشفت الوكالة نقلا عن شخص مطلع علس تفاصيل خطاب شولت
س أمام البرلمان، حيث قال مخاطبا مساعديه ومستشاريه: "ما هي الخطة ب؟"، ليتم إخباره بأنه لم يكن هناك أي شيء عن وجود هذه الخطة.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك كان بمثابة "كشف مرير عن دخول ألمانيا في ورطة كبيرة، ويمكن أن يتحمل شولتس اللوم على ذلك، حتى لو كان اعتماد البلاد على الطاقة الروسية قد تطور لعقود. لكن ظهر هذا الإحباط على السطح خلال هجومه على البرلمان الشهر الماضي".
"الأزمات تتأرجح" والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "قائد"
وبينت الوكالة أن الأزمات "بدأت تتأرجح" مع اقتراب فصل الشتاء وأصبحت مخاطر انقطاع التيار
الكهربائي والتقنين أكثر واقعية.
ونوهت الوكالة إلى أن "السمة المميزة لجهود شولس لتحقيق الاستقرار في ألمانيا هي مبادرة ممولة عن طريق الدين بقيمة 200 مليار يورو (196 مليار دولار) لكبح تكاليف الطاقة حتى الشتاء المقبل. أي ما يعادل أكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، معتبرة أن "الأموال تهدف إلى إرسال إشارة إلى الكرملين مفادها أن ألمانيا لن تستسلم. لكن حتى قبل تحديد التفاصيل، أثارت خطة الإنفاق غضب شركاء الاتحاد الأوروبي وتهدد بإعادة فتح الخلافات في الكتلة".
واعتبرت الوكالة أن وجود ألمانيا بهذه الحالة، التي تركز على الداخل، سيكون أمرا سيئا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يحتاج إلى قيادة بعد انحراف إيطاليا إلى أقصى اليمين وفقدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السيطرة على برلمان بلاده.