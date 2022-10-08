https://sputnikarabic.ae/20221008/وكالات-شولتس-يتلقى-دروسا-قاسية-ألمانيا-لا-تمتلك-خطة-ب--1068770561.html

وكالات: شولتس يتلقى "دروسا قاسية".. ألمانيا لا تمتلك "خطة ب"

وكالات: شولتس يتلقى "دروسا قاسية".. ألمانيا لا تمتلك "خطة ب"

تحدثت وكالات إعلام غربية عن حالة المستشار الألماني أولاف شولتس، مشيرة إلى أن الأخير يتلقى "دروسا قاسية" في إدارة بلاده، وأن التوتر الذي ظهر فيه أمام البرلمان... 08.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-08T15:46+0000

2022-10-08T15:46+0000

2022-10-08T15:46+0000

العالم

اقتصاد

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وكشفت المصادر عن لحظات صعود شولتس إلى منصة البرلمان الألماني لإلقاء خطاب روتيني حول الإنفاق الفيدرالي، لكن هذا الخطاب ظهرت فيه بعض الملاحظات على السياسي الألماني الذي "أفلت كالعادة" خلال كلمته.شولتس غاضب ويشن هجوما على منتقديهوبحسب وكالة "بلومبرغ" تحركت يد شولتس اليمنى بقوة، وشن هجوما غاضبا على منتقدي سياسته في مجال الطاقة، "ورفع قبضته إلى أعلى وأسفل قبل أن يشير بإصبعه إلى المعارضة المحافظة ويلقي باللوم على كتلة أنغيلا ميركل في مأزق ألمانيا".قال شولز: "هذا أنتم" الذين فشلتم في تنويع قطاع الطاقة في ألمانيا، وركز جلّ غضبه على الديمقراطيين المسيحيين، الذين يتزعمون حاليا استطلاعات الرأي في البلاد.لا يوجد "خطة ب" في ألمانياوكشفت الوكالة نقلا عن شخص مطلع علس تفاصيل خطاب شولتس أمام البرلمان، حيث قال مخاطبا مساعديه ومستشاريه: "ما هي الخطة ب؟"، ليتم إخباره بأنه لم يكن هناك أي شيء عن وجود هذه الخطة.اقرأ أيضا: وكالة: الأوروبيون "اليائسون" يعودون إلى أقدم وسيلة تدفئة في العالم ومخاوف من سرقتها"الأزمات تتأرجح" والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "قائد"وبينت الوكالة أن الأزمات "بدأت تتأرجح" مع اقتراب فصل الشتاء وأصبحت مخاطر انقطاع التيار الكهربائي والتقنين أكثر واقعية.واعتبرت الوكالة أن وجود ألمانيا بهذه الحالة، التي تركز على الداخل، سيكون أمرا سيئا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يحتاج إلى قيادة بعد انحراف إيطاليا إلى أقصى اليمين وفقدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السيطرة على برلمان بلاده.اقرأ أيضا: صحيفة: طبول الركود الاقتصادي تقرع في أمريكا

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