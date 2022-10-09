https://sputnikarabic.ae/20221009/إعلام-الولايات-المتحدة-وطالبان-تجريان-أول-لقاء-بعد-مقتل-زعيم-القاعدة-1068784302.html
إعلام: الولايات المتحدة وطالبان تجريان أول لقاء بعد مقتل زعيم القاعدة
إعلام: الولايات المتحدة وطالبان تجريان أول لقاء بعد مقتل زعيم القاعدة
أجرى ممثلو الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، السبت، أول لقاء لهم بعد القضاء على زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T04:41+0000
2022-10-09T04:41+0000
2022-10-09T04:41+0000
حركة طالبان
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واشنطن – سبوتنيك. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، شارك في اللقاء بالدوحة نائب مدير الاستخبارات الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية المختص بأفغانستان. ودخل في قائمة وفد طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب اتهامات بالنشاط الإرهابي) رئيس استخباراتها.وأشارت المصادر إلى أن وجود زعماء استخبارات الطرفين يشير إلى أن اللقاء ركز على قضايا مكافحة الإرهاب.ويذكر أن الطرفان لم يلتقيا منذ مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بطائرة مسيرة أمريكية في نهاية يوليو/تموز.وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في منتصف آب/أغسطس 2021، وشكلت حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20221005/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انفجار-مسجد-الداخلية-الأفغانية-إلى-4-قتلى-و25-مصابا-1068664652.html
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حركة طالبان
إعلام: الولايات المتحدة وطالبان تجريان أول لقاء بعد مقتل زعيم القاعدة
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أجرى ممثلو الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، السبت، أول لقاء لهم بعد القضاء على زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري.
واشنطن – سبوتنيك. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، شارك في اللقاء بالدوحة نائب مدير الاستخبارات الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية المختص بأفغانستان. ودخل في قائمة وفد طالبان
(منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب اتهامات بالنشاط الإرهابي) رئيس استخباراتها.
وأشارت المصادر إلى أن وجود زعماء استخبارات الطرفين يشير إلى أن اللقاء ركز على قضايا مكافحة الإرهاب
.
ويذكر أن الطرفان لم يلتقيا منذ مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بطائرة مسيرة أمريكية في نهاية يوليو/تموز.
وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في منتصف آب/أغسطس 2021، وشكلت حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.