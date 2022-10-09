https://sputnikarabic.ae/20221009/انطلاق-أول-سفينة-ركاب-من-تركيا-إلى-اليونان-غدا-بعد-توقف-دام-عامين-1068807996.html
انطلاق أول سفينة ركاب من تركيا إلى اليونان غدا بعد توقف دام عامين
انطلاق أول سفينة ركاب من تركيا إلى اليونان غدا بعد توقف دام عامين
أعلنت غرفة تجارة إزمير التركية عن انطلاق أول سفينة ركاب من اليونان إلى تركيا، غدا الاثنين، إثر جهود بذلتها لدى وزارة المواصلات والبنية التحتية التركية، بعد... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
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أنطاكيا– سبوتنيك. وقالت غرفة تجارة إزمير، في بيان اليوم الأحد، "ستنطلق سفينة ركاب تابعة لشركة [ليفانتي للعبارات]، ومقرها اليونان من مدينة سالونيك متجهة إلى ولاية إزمير التركية غربي البلاد".وذكر البيان أن رحلات السفينة ستنظم أيام الاثنين والأربعاء والجمعة مساء من سالونيك إلى إزمير، وأيام الثلاثاء والخميس والأحد من إزمير إلى سالونيك.ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة إزمير محمود أوزغانار قوله:وأشار البيان إلى أن انطلاق الرحلات بين البلدين جاء نتيجة للاجتماع الذي عقد في 7 نيسان/أبريل الماضي بين الجانبين اليوناني والتركي، في غرفة تجارة إزمير، وذلك بعد انقطاع المباحثات بين البلدين والذي كان قد اكتسب صفة رسمية عام 2016.وقد انطلقت الرحلات البحرية بين تركيا والجزر اليونانية في 23 نيسان/أبريل الماضي عقب انقطاع دام لمدة عامين، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وتسير حاليا رحلات بين تركيا والجزر اليونانية كافالا وليسبوس وخيوس وفاثي وبيثاغوريو وساموس وميرينا وليمنوس وسيمي وسكالا باتموس وميس وكوس ورودس.يُذكر أن التوتر كان قد تصاعد بين تركيا واليونان في الآونة الأخيرة بسبب تسليح اليونان للجزر واتهام تركيا لها بتوجيه منظومة اس 300 تجاه مقاتلاتها التي كانت تحلق فوق بحر إيجة وشرق المتوسط.وتعهدت تركيا بالرد على الانتهاكات اليونانية في الجزر واستمرار عملية التسلح فيها.
https://sputnikarabic.ae/20221002/اليونان-مستعدون-للتحدث-مع-تركيا-بمجرد-انتهاء-الاستفزازات-1068521915.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, اليونان, العالم, أخبار العالم الآن
انطلاق أول سفينة ركاب من تركيا إلى اليونان غدا بعد توقف دام عامين
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أعلنت غرفة تجارة إزمير التركية عن انطلاق أول سفينة ركاب من اليونان إلى تركيا، غدا الاثنين، إثر جهود بذلتها لدى وزارة المواصلات والبنية التحتية التركية، بعد توقف دام عامين.
أنطاكيا– سبوتنيك. وقالت غرفة تجارة إزمير، في بيان اليوم الأحد، "ستنطلق سفينة ركاب تابعة لشركة [ليفانتي للعبارات]، ومقرها اليونان من مدينة سالونيك متجهة إلى ولاية إزمير التركية غربي البلاد".
وذكر البيان أن رحلات السفينة ستنظم أيام الاثنين والأربعاء والجمعة مساء من سالونيك إلى إزمير، وأيام الثلاثاء والخميس والأحد من إزمير إلى سالونيك.
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة إزمير محمود أوزغانار قوله:
"يمكننا تطوير وسيلة نقل متكاملة عن طريق البحر بدءا من إزمير وصولا إلى سالونيك لتصل إلى أوروبا".
وأشار البيان إلى أن انطلاق الرحلات بين البلدين جاء نتيجة للاجتماع الذي عقد في 7 نيسان/أبريل الماضي بين الجانبين اليوناني والتركي، في غرفة تجارة إزمير، وذلك بعد انقطاع المباحثات بين البلدين
والذي كان قد اكتسب صفة رسمية عام 2016.
وقد انطلقت الرحلات البحرية بين تركيا والجزر اليونانية في 23 نيسان/أبريل الماضي عقب انقطاع دام لمدة عامين، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وتسير حاليا رحلات بين تركيا والجزر اليونانية كافالا وليسبوس وخيوس وفاثي وبيثاغوريو وساموس وميرينا وليمنوس وسيمي وسكالا باتموس وميس وكوس ورودس.
يُذكر أن التوتر كان قد تصاعد بين تركيا واليونان
في الآونة الأخيرة بسبب تسليح اليونان للجزر واتهام تركيا لها بتوجيه منظومة اس 300 تجاه مقاتلاتها التي كانت تحلق فوق بحر إيجة وشرق المتوسط.
وتعهدت تركيا بالرد على الانتهاكات اليونانية في الجزر واستمرار عملية التسلح فيها.