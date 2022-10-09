https://sputnikarabic.ae/20221009/انطلاق-أول-سفينة-ركاب-من-تركيا-إلى-اليونان-غدا-بعد-توقف-دام-عامين-1068807996.html

انطلاق أول سفينة ركاب من تركيا إلى اليونان غدا بعد توقف دام عامين

انطلاق أول سفينة ركاب من تركيا إلى اليونان غدا بعد توقف دام عامين

أعلنت غرفة تجارة إزمير التركية عن انطلاق أول سفينة ركاب من اليونان إلى تركيا، غدا الاثنين، إثر جهود بذلتها لدى وزارة المواصلات والبنية التحتية التركية، بعد... 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T18:23+0000

2022-10-09T18:23+0000

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أنطاكيا– سبوتنيك. وقالت غرفة تجارة إزمير، في بيان اليوم الأحد، "ستنطلق سفينة ركاب تابعة لشركة [ليفانتي للعبارات]، ومقرها اليونان من مدينة سالونيك متجهة إلى ولاية إزمير التركية غربي البلاد".وذكر البيان أن رحلات السفينة ستنظم أيام الاثنين والأربعاء والجمعة مساء من سالونيك إلى إزمير، وأيام الثلاثاء والخميس والأحد من إزمير إلى سالونيك.ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة إزمير محمود أوزغانار قوله:وأشار البيان إلى أن انطلاق الرحلات بين البلدين جاء نتيجة للاجتماع الذي عقد في 7 نيسان/أبريل الماضي بين الجانبين اليوناني والتركي، في غرفة تجارة إزمير، وذلك بعد انقطاع المباحثات بين البلدين والذي كان قد اكتسب صفة رسمية عام 2016.وقد انطلقت الرحلات البحرية بين تركيا والجزر اليونانية في 23 نيسان/أبريل الماضي عقب انقطاع دام لمدة عامين، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وتسير حاليا رحلات بين تركيا والجزر اليونانية كافالا وليسبوس وخيوس وفاثي وبيثاغوريو وساموس وميرينا وليمنوس وسيمي وسكالا باتموس وميس وكوس ورودس.يُذكر أن التوتر كان قد تصاعد بين تركيا واليونان في الآونة الأخيرة بسبب تسليح اليونان للجزر واتهام تركيا لها بتوجيه منظومة اس 300 تجاه مقاتلاتها التي كانت تحلق فوق بحر إيجة وشرق المتوسط.وتعهدت تركيا بالرد على الانتهاكات اليونانية في الجزر واستمرار عملية التسلح فيها.

https://sputnikarabic.ae/20221002/اليونان-مستعدون-للتحدث-مع-تركيا-بمجرد-انتهاء-الاستفزازات-1068521915.html

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