https://sputnikarabic.ae/20221009/برلماني-تركي-لـسبوتنيك-أنقرة-تعمل-على-عقد-مفاوضات-بين-روسيا-و4-دول-غربية-في-إسطنبول-1068802470.html
برلماني تركي لـ"سبوتنيك": أنقرة تعمل على عقد مفاوضات بين روسيا و4 دول غربية في إسطنبول
برلماني تركي لـ"سبوتنيك": أنقرة تعمل على عقد مفاوضات بين روسيا و4 دول غربية في إسطنبول
أكد رئيس اللجنة البرلمانية التركية المشتركة للاتحاد الأوروبي إسماعيل أمراه قارايل، أن أنقرة تعمل على عقد مفاوضات بين روسيا و4 دول غربية، هي أميركا وبريطانيا... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T15:02+0000
2022-10-09T15:02+0000
2022-10-09T15:02+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101523/21/1015232147_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_a83d88f9b322fd8202fa510455795cfc.jpg
أنطاكيا- سبوتنيك. وقال قارايل، في تصريحات لسبوتنيك "ترغب تركيا في لعب دور الوسيط في التوترات القائمة بين روسيا ودول الغرب، وتقوم بما يقع على عاتقها من أجل ذلك بناء على علاقاتها الجيدة مع روسيا ودول الغرب".وأضاف أن "أنقرة تريد المساهمة في خفض حدة التوتر وتليين الأجواء"، منوها بأن أنقرة "تعمل على عقد المفاوضات بين كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في تركيا وتحديدا في إسطنبول في حال وافقت الأطراف على هذا الاقتراح".وتابع "في حال تم اعتماد مدينة إسطنبول لعقد المفاوضات بين روسيا وأربعة بلدان غربية فقد تكون مكانا مقبولا للجميع على حد سواء".
https://sputnikarabic.ae/20221005/تركيا-وروسيا-تناقشان-استخدام-نظام-الدفع-تروي-التركي-بديلا-لـمير-الروسي-1068628272.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101523/21/1015232147_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_1702cf41356cbdb224175eb6016c0726.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
برلماني تركي لـ"سبوتنيك": أنقرة تعمل على عقد مفاوضات بين روسيا و4 دول غربية في إسطنبول
تابعنا عبر
أكد رئيس اللجنة البرلمانية التركية المشتركة للاتحاد الأوروبي إسماعيل أمراه قارايل، أن أنقرة تعمل على عقد مفاوضات بين روسيا و4 دول غربية، هي أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بمدينة إسطنبول التركية في حال وافقت البلدان المعنية على ذلك للمساهمة في خفض حدة التوتر عالميا.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقال قارايل، في تصريحات لسبوتنيك "ترغب تركيا في لعب دور الوسيط في التوترات القائمة بين روسيا ودول الغرب، وتقوم بما يقع على عاتقها من أجل ذلك بناء على علاقاتها الجيدة مع روسي
ا ودول الغرب".
وأضاف أن "أنقرة تريد المساهمة في خفض حدة التوتر وتليين الأجواء"، منوها بأن أنقرة "تعمل على عقد المفاوضات بين كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في تركيا وتحديدا في إسطنبول في حال وافقت الأطراف على هذا الاقتراح".
وتابع "في حال تم اعتماد مدينة إسطنبول لعقد المفاوضات
بين روسيا وأربعة بلدان غربية فقد تكون مكانا مقبولا للجميع على حد سواء".