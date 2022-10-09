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https://sputnikarabic.ae/20221009/حميدتي-ينفي-وجود-خلافات-بينه-وبين-البرهان-ويصفها-هذه-الإدعاءات-بـالكاذبة-1068809438.html
حميدتي ينفي وجود خلافات بينه وبين البرهان ويصفها هذه الإدعاءات بـ"الكاذبة"
حميدتي ينفي وجود خلافات بينه وبين البرهان ويصفها هذه الإدعاءات بـ"الكاذبة"
نفى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، "ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن مزاعم حول وجود خلافات بينه وبين رئيس مجلس السيادة،... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T19:43+0000
2022-10-09T19:43+0000
أخبار السودان اليوم
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وأكد دقلو، في تصريح له، "عدم وجود أي خلافات بينه وبين رئيس مجلس السيادة"، واصفاً ما تم تداوله بأنها ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، حسب كالة الأنباء السودانية- سونا.وأوضح أن "مروجي هذه الإدعاءات قصدوا إثارة الرأي العام"، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات المضللة.وكان البرهان نفى، خلال مقابلة أجراها مع "أسوشيتد برس"، وجود أي خلافات مع نائبه محمد حمدان دقلو، المعروف بلقبه حميدتي، مؤكدا أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا محددا، بشأن موعد إجراء التصويت حتى يتمكن من إجراء الانتخابات.وتحدثت وسائل إعلام محلية، خلال الأسابيع الماضية، عن خلافات بين الجنرالات، كما اعترف دقلو مؤخرا، بفشل الجيش في تصحيح مسار البلد.
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

حميدتي ينفي وجود خلافات بينه وبين البرهان ويصفها هذه الإدعاءات بـ"الكاذبة"

19:43 GMT 09.10.2022
© AP Photo / Uncreditedقائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Uncredited
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نفى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، "ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن مزاعم حول وجود خلافات بينه وبين رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان".
وأكد دقلو، في تصريح له، "عدم وجود أي خلافات بينه وبين رئيس مجلس السيادة"، واصفاً ما تم تداوله بأنها ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، حسب كالة الأنباء السودانية- سونا.
وأوضح أن "مروجي هذه الإدعاءات قصدوا إثارة الرأي العام"، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات المضللة.
وكان البرهان نفى، خلال مقابلة أجراها مع "أسوشيتد برس"، وجود أي خلافات مع نائبه محمد حمدان دقلو، المعروف بلقبه حميدتي، مؤكدا أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا محددا، بشأن موعد إجراء التصويت حتى يتمكن من إجراء الانتخابات.
وتحدثت وسائل إعلام محلية، خلال الأسابيع الماضية، عن خلافات بين الجنرالات، كما اعترف دقلو مؤخرا، بفشل الجيش في تصحيح مسار البلد.
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