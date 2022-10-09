عربي
https://sputnikarabic.ae/20221009/وزير-الخارجية-اليوناني-في-القاهرة-لبحث-اتفاقيات-تركيا-مع-حكومة-الدبيبة--1068793489.html
وزير الخارجية اليوناني في القاهرة لبحث اتفاقيات تركيا مع حكومة الدبيبة
وزير الخارجية اليوناني في القاهرة لبحث اتفاقيات تركيا مع حكومة الدبيبة
وصل نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليوناني، اليوم الأحد، إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن عدد من القضايا من بينها اتفاقيات بحرية مثيرة للجدل... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T11:24+0000
2022-10-09T11:24+0000
اليونان
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058800007_0:0:3013:1694_1920x0_80_0_0_39b6baeefd05d91d10df04fa69e495c3.jpg
وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية اليوناني وصل مطار القاهرة قبل بدء محادثات مع نظيره المصري سامح شكري.وقالت الوزارة إن الوزيرين سيعقدان مؤتمرا صحفيا بعد ذلك.وخلال السنوات الأخيرة عززت مصر واليونان العلاقات بما في ذلك التعاون في مجالات تمتد من الطاقة حتى مكافحة الإرهاب.ووصف المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد العلاقات المصرية اليونانية بأنها "شراكة استراتيجية طويلة الأمد وصداقة تاريخية".وكتب ديندياس على "تويتر" قبل رحلته للقاهرة أنه إلى جانب العلاقات اليونانية المصرية ستركز المحادثات على التطورات في بحر إيجه وليبيا والشرق الأوسط.وكان الوزير يشير على الأرجح للتوترات مع تركيا بشأن النشر المزعوم من قبل اليونان للعشرات من المركبات المدرعة الأمريكية الصنع في جزر ساموس وليسبوس في بحر إيجه.كما أشار إلى مذكرات التفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة إحدى الحكومتين المتنافستين في ليبيا.ويوم الاثنين، وقعت حكومة الدبيبة 3 مذكرات تفاهم مع أنقرة بشأن التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والإعلام.جاء هذا خلال زيارة قام بها وفد تركي رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة، ومستشار الأمن القومي ورئيس دائرة الاتصال الرئاسية ورئيس الأركان العامة.ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم بعد 3 سنوات على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019 والذي أثار غضب الاتحاد الأوروبي حينها.ويتيح الاتفاق البحري لتركيا تأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، وهو ما يثير حفيظة اليونان ومصر والاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20221003/وزيرا-خارجية-اليونان-ومصر-يطعنان-في-شرعية-حكومة-الدبيبة-لتوقيع-مذكرات-تفاهم-مع-تركيا-1068572141.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058800007_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_cf33d776208c591a21aa69747a8423b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليونان, أخبار مصر الآن
اليونان, أخبار مصر الآن

وزير الخارجية اليوناني في القاهرة لبحث اتفاقيات تركيا مع حكومة الدبيبة

11:24 GMT 09.10.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في موسكو، روسيا 18 فبراير 2022
وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في موسكو، روسيا 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصل نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليوناني، اليوم الأحد، إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن عدد من القضايا من بينها اتفاقيات بحرية مثيرة للجدل وقعتها تركيا مؤخرا مع حكومة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة الليبية طرابلس.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية اليوناني وصل مطار القاهرة قبل بدء محادثات مع نظيره المصري سامح شكري.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
وزيرا خارجية اليونان ومصر يطعنان في شرعية حكومة الدبيبة لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا
3 أكتوبر, 16:50 GMT
وقالت الوزارة إن الوزيرين سيعقدان مؤتمرا صحفيا بعد ذلك.
وخلال السنوات الأخيرة عززت مصر واليونان العلاقات بما في ذلك التعاون في مجالات تمتد من الطاقة حتى مكافحة الإرهاب.
ووصف المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد العلاقات المصرية اليونانية بأنها "شراكة استراتيجية طويلة الأمد وصداقة تاريخية".
وكتب ديندياس على "تويتر" قبل رحلته للقاهرة أنه إلى جانب العلاقات اليونانية المصرية ستركز المحادثات على التطورات في بحر إيجه وليبيا والشرق الأوسط.
وكان الوزير يشير على الأرجح للتوترات مع تركيا بشأن النشر المزعوم من قبل اليونان للعشرات من المركبات المدرعة الأمريكية الصنع في جزر ساموس وليسبوس في بحر إيجه.
كما أشار إلى مذكرات التفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة إحدى الحكومتين المتنافستين في ليبيا.
ويوم الاثنين، وقعت حكومة الدبيبة 3 مذكرات تفاهم مع أنقرة بشأن التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والإعلام.
جاء هذا خلال زيارة قام بها وفد تركي رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة، ومستشار الأمن القومي ورئيس دائرة الاتصال الرئاسية ورئيس الأركان العامة.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم بعد 3 سنوات على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019 والذي أثار غضب الاتحاد الأوروبي حينها.
ويتيح الاتفاق البحري لتركيا تأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، وهو ما يثير حفيظة اليونان ومصر والاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала