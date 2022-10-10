https://sputnikarabic.ae/20221010/إيران-تعلن-إرسال-مذكرات-رسمية-إلى-العراق-مصحوبة-بوثائق-حول-المقرات-الإرهابية-في-كردستان-1068854879.html
إيران تعلن إرسال مذكرات رسمية إلى العراق مصحوبة بوثائق حول المقرات الإرهابية في كردستان
إيران تعلن إرسال مذكرات رسمية إلى العراق مصحوبة بوثائق حول المقرات الإرهابية في كردستان
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "تدمير المقرات الإرهابية في إقليم كردستان العراق جاء استكمالا لإجراءات رسمية مسبقة لضمان أمن إيران وفي ظل عدم... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T15:01+0000
2022-10-10T15:01+0000
2022-10-10T15:01+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن إيران قدمت احتجاجا إلى سلطات الحكومة العراقية والمسؤولين في كردستان العراق وأرسلت لهم مذكرات رسمية مصحوبة بوثائق"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف كنعاني: "بالنظر إلى عدم قيام العراق باتخاذ إجراءات رادعة، فقد اتخذت إيران إجراءات في هذا المجال لضمان أمنها القومي وأمن مواطنيها".وتابع: "الأسبوع الماضي اجتمعنا مع المسؤولين العراقيين وفي الظرف الراهن سنبقى على أهبة الجهوزية والاستعداد في انتظار تحمل العراق مسؤولياته تجاه حماية الحدود المشتركة معنا".يأتي هذا في الوقت الذي ذكر فيه ممثل إقليم كردستان العراق في إيران ناظم دباغ، أنه سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران المتمركزة في الإقليم، وأن حكومة الإقليم تحاول كبح تلك الجماعات لتجنب أي هجوم من قوات الحرس الثوري الإيراني ضدها.ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن دباغ أنه "سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران التي تتخذ من الإقليم مقرًا لها. حكومة الإقليم تسعى لوقف هذه الجماعات المسلحة من أجل منع الحرس الثوري الإيراني من مهاجمتها مرة أخرى".وفي 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، قصف الحرس الثوري الإيراني بالمدفعية قواعد لمجموعات كردية مسلحة مناهضة للحكومة الإيرانية على الحدود بين إيران وإقليم كردستان العراق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
إيران تعلن إرسال مذكرات رسمية إلى العراق مصحوبة بوثائق حول المقرات الإرهابية في كردستان
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "تدمير المقرات الإرهابية في إقليم كردستان العراق جاء استكمالا لإجراءات رسمية مسبقة لضمان أمن إيران وفي ظل عدم اتخاذ سلطات العراق إجراءات رادعة للمجموعات الإرهابية المسلحة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن إيران قدمت احتجاجا إلى سلطات الحكومة العراقية والمسؤولين في كردستان العراق وأرسلت لهم مذكرات رسمية مصحوبة بوثائق"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف كنعاني: "بالنظر إلى عدم قيام العراق باتخاذ إجراءات رادعة، فقد اتخذت إيران إجراءات في هذا المجال لضمان أمنها القومي وأمن مواطنيها".
وتابع: "الأسبوع الماضي اجتمعنا مع المسؤولين العراقيين وفي الظرف الراهن سنبقى على أهبة الجهوزية والاستعداد في انتظار تحمل العراق مسؤولياته تجاه حماية الحدود المشتركة معنا".
يأتي هذا في الوقت الذي ذكر فيه ممثل إقليم كردستان العراق
في إيران ناظم دباغ، أنه سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران المتمركزة في الإقليم، وأن حكومة الإقليم تحاول كبح تلك الجماعات لتجنب أي هجوم من قوات الحرس الثوري الإيراني ضدها.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن دباغ أنه "سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران التي تتخذ من الإقليم مقرًا لها. حكومة الإقليم تسعى لوقف هذه الجماعات المسلحة من أجل منع الحرس الثوري الإيراني من مهاجمتها مرة أخرى".
وفي 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، قصف
الحرس الثوري الإيراني بالمدفعية قواعد لمجموعات كردية مسلحة مناهضة للحكومة الإيرانية على الحدود بين إيران وإقليم كردستان العراق.